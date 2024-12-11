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Общество Здоровье, медицина Министр здравоохранения Квебека Дубе, возможно, не будет баллотироваться на новый срок
Christian Dube
Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе полон оптимизма. Фото из Интернета.

Министр здравоохранения Квебека Дубе, возможно, не будет баллотироваться на новый срок

Степан Артемьевский Дек 11, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Министр здравоохранения Квебека Дубе, возможно, не будет баллотироваться на новый срок отключены 1 Просмотров

Один из наиболее заметных и громогласных министров коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) может не участвовать в голосовании на следующих выборах.

 

Министр здравоохранения Кристиан Дюб повторил в интервью CTV News то, что он сказал в эфире радиостанции Tout le Monde en Parle, что он не намерен баллотироваться на провинциальных выборах 2026 года.

“Министр ответил на вопрос, будучи, как обычно, очень откровенным и сказав, что на данный момент это не входило в его намерения, что все может произойти через два года, но на данный момент он сосредоточен на том, чтобы добиться успеха в сфере здравоохранения”, – сообщили в его офисе.

Дюбе был впервые избран на должность министра здравоохранения в Levis в 2012 году. В настоящее время он является министром здравоохранения в La Prairie, а в 2020 году возглавил и весь департамент здравоохранения.

Министр заявил в эфире программы, что он сосредоточен на предстоящих переговорах с медицинскими специалистами Квебека (FMSQ) и врачами общей практики (FMOQ).

Дюбе опубликовал на X серию фотографий, в которых кратко изложил свои намерения по этой теме, которые включают в себя привлечение 4000 медицинских работников из частного сектора в государственный и сокращение использования частных агентств на 60 процентов.

В четверг FMSQ заявила, что хочет, чтобы министерство здравоохранения ввело мораторий на сокращение бюджетных расходов в сети.

“Это не сложно. Мы хотим лишь правильно изложить факты и убедиться, что это никак не повлияет на пациентов”, – заявил президент FMSQ доктор Винсент Олива.

 

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