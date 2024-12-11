Министр здравоохранения Квебека Дубе, возможно, не будет баллотироваться на новый срок

Один из наиболее заметных и громогласных министров коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) может не участвовать в голосовании на следующих выборах.

Министр здравоохранения Кристиан Дюб повторил в интервью CTV News то, что он сказал в эфире радиостанции Tout le Monde en Parle, что он не намерен баллотироваться на провинциальных выборах 2026 года.

“Министр ответил на вопрос, будучи, как обычно, очень откровенным и сказав, что на данный момент это не входило в его намерения, что все может произойти через два года, но на данный момент он сосредоточен на том, чтобы добиться успеха в сфере здравоохранения”, – сообщили в его офисе.

Дюбе был впервые избран на должность министра здравоохранения в Levis в 2012 году. В настоящее время он является министром здравоохранения в La Prairie, а в 2020 году возглавил и весь департамент здравоохранения.

Министр заявил в эфире программы, что он сосредоточен на предстоящих переговорах с медицинскими специалистами Квебека (FMSQ) и врачами общей практики (FMOQ).

Дюбе опубликовал на X серию фотографий, в которых кратко изложил свои намерения по этой теме, которые включают в себя привлечение 4000 медицинских работников из частного сектора в государственный и сокращение использования частных агентств на 60 процентов.

В четверг FMSQ заявила, что хочет, чтобы министерство здравоохранения ввело мораторий на сокращение бюджетных расходов в сети.

“Это не сложно. Мы хотим лишь правильно изложить факты и убедиться, что это никак не повлияет на пациентов”, – заявил президент FMSQ доктор Винсент Олива.

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