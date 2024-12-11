Попытка оппозиции в Канаде свергнуть Трюдо провалилась в очередной раз

В Канаде Палата общин в третий раз отклонила предложение Консервативной партии инициировать вотум недоверия правительству премьер-министра Джастина Трюдо.

В ходе голосования 152 депутата высказались за, а 180 против.

Трансляция велась на официальном сайте парламента.

Это уже третья попытка консерваторов провести вотум недоверия против Трюдо.

Ранее в осенний период инициативы также были отклонены благодаря поддержке премьером некоторых оппозиционных партий.

Для успешного проведения вотума необходимо, чтобы консерваторы заручились поддержкой всех оппозиционных сил.

Напомним, что следующие выборы в стране запланированы на октябрь 2025 года.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде обрушить её экономику и сделать её 51-м штатом, если поток нелегальных мигрантов и наркотиков не прекратится.

Позже его возмутили также субсидии, которые Вашингтон выделяет Оттаве.

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