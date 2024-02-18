Гуляем по Монреалю: Базилика Нотр Дам

О ней нужно ли говорить? Наверняка, каждый из вас бывал в ней и не раз. Рассматривал, восхищался, фотографировал. А задумывались ли вы над тем, как и почему в нашем городе появилась такая красота? Если нет, возможно у меня получится рассказать вам вкратце эту историю.

Базилика Нотр-Дам в Монреале является первой церковью в стиле Готического Возрождения. Ее история тесно связана с историей самого города. Она свидетельствует о своих католических корнях, на чем, собственно, и основывался город, и о постоянной связи между искусством и религией. Ее архитектурный стиль ознаменовал поворотный момент в религиозной жизни страны.

Базилика Нотр –Дам – это не только место молитвы и католических Богослужений, но и место проведения грандиозных мероприятий. Возведенная в ранг Малой Базилики в 1982 году Папой Иоанном Павлом II, она имеет религиозное, историческое и художественное значение и является одной из жемчужин Квебекского Наследия.

А теперь от общих фраз к конкретике. В 1635 году Жером Ле Руайе и Жан-Жак Олир хотели построить в Монреале колонию и участвовать в евангелизации индейского народа. Кстати говоря, Жанна Манс и Поль де Мезоннев были членами этой самой колонии. Они все и сыграли решающую роль в создании Монреаля.

Жан-Жак Олир, священник прихода Сен-Сюльпис в Париже, посвятил себя духовному становлению и пастырскому учению будущих священников, прибывавших в Новую Францию. Они и заменяли миссионеров – иезуитов. Но нужна была церковь, место служб и проповедей. И в 1678 году было создано каноническое учреждение прихода Нотр-Дам-де-Монреаль. Работа над ним началась еще в 1672 году, изначально как возведение каменной церкви. Средств было мало, и поначалу в этой церкви не было даже колокольни, да и фасад был облицован весьма условно. В это же время строилась и другая церковь, Собор святого Жака. Но до наших дней он не сохранился, поскольку сгорел в 1852 году.

Церквушка поначалу была небольшой. И это не устраивало ни народ, ни пастырей. Тогда был сформирован строительный комитет в составе 15 человек, который должен был организовать сбор средств и выбрать архитектора церкви, которая могла бы вместить до 8000 верующих и быть самой красивой в своем роде во всей Северной Америке. Выбор пал на Джеймса О’Доннелла.

Несмотря на метеорологические условия, которые не давали возможности строителям работать зимой, они все же справились с задачей всего за 35 месяцев, работая с апреля по октябрь 1824-1829 годов. Но потом на установку шпилей ушло около 10 лет. О’Доннелл умер в 1830 году и его склеп находится под Базиликой. Так он навсегда сроднился с ней.

Западная Башня была построена в 1841 году, а Восточная – на два года позже. Кстати, в Западной Башне находится колокол Жан Батист (весом в 10 тысяч кг), а в Восточной – колокольня из 10 колоколов. Все эти колокола прибыли в Монреаль из Англии. Башни получили названия – Настойчивость и Умеренность.

В 1865 году фасад церкви был завершен установкой трех больших статуй: Святого Иосифа, Девы Марии и Святого Жана Батиста (или по-неашему, Иоанна Крестителя). 21 апреля 1982 года Папа Иоанн Павел II придал Базилике статус Малой, возведя ее историческое значение не только в Квебеке, но и во всем католическом мире.

В ней проходили одни из самых крупных религиозных и культурных мероприятий. Стоит вспомнить похороны сэра Жоржа Этьенна Картье (1873 г.), похороны Пьера Эллиота Трюдо (2000 г.) , мессу Папы Римского для детей ( 1984 г.) и свадьбу Селин Дион (1994 г.)

Посмотрим на алтарь этой церкви. В центре – распятие, на нем – Христос, по обеим сторонам которого стоят Богородица и Святой Иоанн, а у Его ног стоит в коленнопреклоненной позе Мария Магдалена. Вокруг распятия – 4 сцены из Ветхого Завета: жертва Исаака его отцом Авраамом, хлебопредложения Мелхиседека, заповеди, данные Моисею о жертвоприношении животных и первосвященник Аарон, заколающий агнца.

Над алтарем видится изображение Голгофы, а неподалеку – картина Тайной Вечери, которая вырезана из дерева. Это учреждение одного из главных Таинств церкви – Святой Евхаристии.

Красива и кафедра, с которой священник произносит проповеди. По ее двум сторонам – изображения пророков Иезекииля и Иеремии. Кафедра, или по-нашему, амвон – несет в себе тот смысл, что Ветхий Завет является основой христианской веры.

Кстати, над алтарем находится ряд статуэток, среди которых – Христос, обучающий святых Петра и Павла. Католический вымысел, но тем не менее, столько лет находится в Базилике Нотр-Дам.

Орган Базилики был построен в 1891 году. С тех пор инструмент претерпел некоторые изменения, поскольку не раз был реставрируем. По случаю своего 100-летия, он был увеличен до 7 тысяч труб.

Внутренние своды Базилики окрашены в насыщенный синий цвет, на котором сияют звезды. В 1989 году Базилика Нотр-Дам – де- Монреаль получила статус Национального исторического памятника Канады. Базилика постоянно открыта для прихожан и туристов, которых в будние дни значительно больше, чем в выходные. На время венчаний по субботам и на время месс по воскресеньям большая часть базилики закрыта для посетителей.

Красота, величественность, фрески, витражи, органная музыка. И весьма низкая плата за такое счастье лицезрения! Здесь забываются дела и проблемы, здесь наступает умиротворение и покой! А Вы? Вы давно посещали Базилику? Может, самое время заглянуть туда на часок – другой?