С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

12 декабря отмечается один из необычных «вкусных» праздников, посвященный кондитерскому изделию, – День пряничного домика (англ. Gingerbread House Day). Украшенные разноцветной глазурью, кремом и разными сладостями, такие «строения» сразу ассоциируются с сезоном зимних праздников.

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения (англ. International Universal Health Coverage Day).

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/71/275) провозгласила 12 декабря Международным днём нейтралитета (англ. International Day of Neutrality).

В этот день отмечается память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в 250 году. «Утро красное — быть декабрю ясным», — подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

12 декабря 1817 года в Москве состоялось торжественное открытие Манежа. Это грандиозное здание было построено за полгода по проекту знаменитого инженера и ученого-механика генерал-лейтенанта Августина Бетанкура, испанца на русской службе, дальнего потомка средневекового правителя Канарских островов.

12 декабря 1921 года в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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