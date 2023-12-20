Гуляем по Монреалю: Музей Редпат

Музей Редпат – музей естественной истории в городе Монреаль. Он принадлежит Университету Макгилла, одному из старейших университетов Канады, и находится в его кампусе.

Здание музея было построено в 1882 году благодаря щедрости канадского бизнесмена и филантропа Питера Редпата, его имя, как нетрудно понять, и было присвоено музею. Основной коллекцией музея стали уникальные экспонаты, собранные известным канадским геологом Уильямом Доусоном.

Здание музея выделяется своей непохожей на многие здания того времени архитектурой, которая была создана Александром С. Хатчисоном и Александром Д. Стилом. Они вдохновились древнегреческой архитектурой и создали поистине величественное сооружение, которое во многим внутри напоминает мифологические истории и интерьеры. Несмотря на многочисленные реновации, сам интерьер музея остался неизменным, дыша и приглашая всех нас ощутит на себе некую часть викторианской эпохи. Деревянные витрины, панели и балюстрады… Потолок, украшенный красивой лепниной… Нужно увидеть и насладиться!

В музее Редпат вы сможете погрузиться в историю эволюции жизни на Земле во всем ее многообразии. Коллекции музея, экспонаты которых собраны из разных уголков мира, иллюстрируют такие области знания, как этнология, зоология, палеонтология и минералогия. Здесь представлены обширные коллекции древних и современных организмов, великолепная коллекция минералов и потрясающие этнологические артефакты (более 17 000 предметов из Африки, Древнего Египта, Океании, Южной Америки, Европы и т.д.), а также многое другое.

Среди самых интересных и ценных экспонатов музея следует отметить огромный скелет горгозавра, окаменелый скелет лимносцелиса (примитивного четвероногое позднекаменноугольной – раннепермской эпохи), чучела таких редких птиц, как каролинский попугай и лабрадорская гага, и, конечно же, египетские мумии.

На первом этаже музея, в вестибюле, вы сможете увидеть экспозицию морских животных, таких как киты, морские черепахи, гигантские крабы и даже морские рептилии мезозойской эры. Поднявшись по лестнице на второй этаж, вы пройдете мимо коллекции земноводных животных, среди них западная горилла, леопард, лев и сернобык.

Экспозиция Дарвина позволит вам ознакомиться с рукописным письмом ученого и копией фундаментальной книги “О происхождении видов с помощью естественного отбора”, в которой Дарвин предоставил доказательства эволюции видов. На этом же этаже вы сможете увидеть большую коллекцию минералов из Квебека и коллекцию Эйба Левайна, содержащую более тысячи раковин.

Музей Редпат – один из лучших музеев Канады, который славится своей научно-исследовательской и образовательной деятельностью. Здесь регулярно проводятся тематические лекции и семинары. Экскурсии в музее проводятся на английском и французском языках. Музейная экспозиция безусловно заинтересует и взрослых, и детей.