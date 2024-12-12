В Квебеке принят спорный закон, ограничивающий количество иностранных студентов

Спорный законодательный акт, устанавливающий потолок для числа иностранных студентов в Квебеке и дающий правительству больше возможностей решать, где и что они изучают, был принят в качестве закона.

Несмотря на широкую оппозицию законопроекту со стороны квебекских CEGEP и университетских сетей, правительство коалиции “Авенир Квебек” использовало свое большинство для принятия законопроекта № 74 в четверг.

78 голосов было “за” и 27 “против”, при этом либералы и “Солидарность Квебека” проголосовали “против”.

Четыре квебекские партии не поддержали проект, и также выразили сомнения по поводу действий правительства.

Министр иммиграции Жан-Франсуа Роберже с того момента, как представил законопроект в октябре, настаивал на том, что число иностранных студентов в Квебеке — около 120 000 — слишком велико.

По его словам, правительство было вынуждено принять меры для защиты франкоязычных и обеспечения того, чтобы студенты, которые попадают в категорию временных иммигрантов, отвечали потребностям провинции и экономики.

На протяжении всего процесса Роберж никогда не оговаривал желаемое количество иностранных студентов, говоря, что это будет определено позже с помощью правительственных постановлений и после консультаций с образовательной сетью.

Новый закон наделяет правительство широкими полномочиями по управлению системой, включая определение общего числа иностранных учащихся, допускаемых в соответствующие школы.

Квебек будет решать, в каких регионах они могут учиться и какие курсы им разрешено посещать.

В ходе постатейного изучения законопроекта Роберж внес поправку, согласно которой знание французского языка является одним из факторов, которые необходимо учитывать при оценке возможности поступления иностранного студента в Квебек.

Другая поправка, которая изменяет иммиграционное законодательство Квебека, предусматривает, что в будущем Квебек будет включать временных иммигрантов в свои многолетние иммиграционные планы.

Сегодня в Квебеке проживает около 600 000 человек. Выйдя из состава законодательного органа после голосования, Роберж опроверг обвинения в том, что он присвоил себе слишком много власти.

Также поступили жалобы от CEGEPs и университетов на то, что он вмешивается в их академическую автономию и угрожает будущим исследованиям в Квебеке, которые сильно зависят от иностранных студентов.

“У них есть опасения, но я думаю, что их опасения необоснованны”, – сказал Роберж журналистам. Он сказал, что закон фактически позволяет правительству защищать определенные университеты и исследовательские проекты. Он пообещал сотрудничать с CEGEPs и университетами, чтобы определить дальнейший путь.

“(Университеты) видят, что появились новые полномочия, и хотят выразить свою обеспокоенность”, – сказал Роберж. “Я слышу их”. Он снова отказался уточнить, каким будет новый лимит для иностранных студентов. “Но мы будем делать это как команда, с другими министрами. Мы не будем торопиться. У нас больше возможностей для получения дополнительной информации и принятия более обоснованных решений.

“На данный момент мы ничего не сделали. У нас просто есть новый закон с новыми инструментами для правительства”. В своих выступлениях непосредственно перед принятием либералы и “Солидарность Квебека” раскритиковали законопроект, заявив, что он непродуман и не учитывает тот факт, что иностранные студенты представляют собой богатство Квебека.

“Министр наделяет себя огромной властью”, – сказал либеральный критик иммиграции Андре Морен. “На ум приходит термин “незаполненный чек”. Это далеко не пустяк”. “Министр сможет перекрыть доступ (иностранным студентам)”, – добавила либеральный критик высшего образования Мишель Сетлакве.

“Он не смог сказать, каким будет максимальный уровень. Мы говорим о 10%, 20%, 30%-м сокращении? “Сколько это – слишком много? Мы не знаем”. “Я очень обеспокоен”, – добавил иммиграционный критик QS Гийом Клиш-Ривард.

“Университеты выразили обеспокоенность в ходе консультаций; они хотели позитивных и активных мер, которые могли бы их успокоить. Ничего из этого не произошло.”

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