Трюдо пообещал ответить, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он готов дать ответ, если Дональд Трамп, избранный президент США, решит ввести 25-процентные пошлины на все канадские товары.

Трюдо отметил, что предлагаемые тарифы являются несправедливыми, и в случае их внедрения у Канады есть несколько возможных вариантов реагирования.

При этом он добавил, что правительство в настоящее время ищет наилучшие пути для ответных мер.

Премьер также напомнил, что ранее, во время первого срока Трампа, реакция Канады на введенные пошлины на сталь и алюминий способствовала их последующему снятию.

Трюдо подчеркнул, что такие 25-процентные пошлины могут оказать «разрушительное» воздействие на экономику Канады.

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