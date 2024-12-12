Трюдо пообещал ответить, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары

Трюдо отметил, что предлагаемые тарифы являются несправедливыми, и в случае их внедрения у Канады есть несколько возможных вариантов реагирования.
При этом он добавил, что правительство в настоящее время ищет наилучшие пути для ответных мер.
Премьер также напомнил, что ранее, во время первого срока Трампа, реакция Канады на введенные пошлины на сталь и алюминий способствовала их последующему снятию.
Трюдо подчеркнул, что такие 25-процентные пошлины могут оказать «разрушительное» воздействие на экономику Канады.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.