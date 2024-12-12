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Новости Трюдо пообещал ответить, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары

Трюдо пообещал ответить, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары

Виктория Христова Дек 12, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо пообещал ответить, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары отключены 1 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он готов дать ответ, если Дональд Трамп, избранный президент США, решит ввести 25-процентные пошлины на все канадские товары. 

 

Трюдо отметил, что предлагаемые тарифы являются несправедливыми, и в случае их внедрения у Канады есть несколько возможных вариантов реагирования.

При этом он добавил, что правительство в настоящее время ищет наилучшие пути для ответных мер.

Премьер также напомнил, что ранее, во время первого срока Трампа, реакция Канады на введенные пошлины на сталь и алюминий способствовала их последующему снятию.

Трюдо подчеркнул, что такие 25-процентные пошлины могут оказать «разрушительное» воздействие на экономику Канады.

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