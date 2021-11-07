Чтиво выходного дня: История рождения шампанского

Бум популярности шампанского пришелся на конец XIX века. Именно в это время любителей игристых вин виноделы порадовали новинкой. Брют пришелся по вкусу ценителям сухих виноградных напитков. Шампанское считалось исключительно элитным угощением и подавалось на приемах в богатых домах.

Как и на любые изобретения, получившие всемирную славу, на роль родоначальника шампанского претендуют многие страны. Причем приводятся неопровержимые аргументы, подтверждающие факт происхождения игристого вина.

Например, в Швейцарии местные жители деревушки Шампань уверены, что их предки начали изготавливать пьянящий напиток еще в Х веке, задолго до славного изобретения Периньона.

В Италии твердо убеждены, что еще римские императоры попивали игристые вина собственного производства. На Кипре же существует легенда, что виноград для лучшего шампанского был выращен именно на их острове. Но тяжело спорить с французами, которые твердо убеждены, что эта привилегия принадлежит монаху Пьеру Периньену. В его честь даже установлен памятник в провинции Шампань, в городке Эперне.

Самое интересное, что само изобретение было первоначально полной неожиданностью даже для самого монаха-винодела. Мужчина отвечал за сохранность и запасы вин в погребах бенедиктовского монастыря. Обнаружив несколько бутылок с забродившим вином, монах принял решение просто избавиться от него. Но откупорив одну из них, он почувствовал приятный аромат. К тому же мелкие бегущие пузырьки красиво искрились и создавали иллюзию праздника.

Именно это открытие заставило монаха начать экспериментировать. Он брал разные сорта винограда, использовал бутылки с различной толщиной стекла, менял пробки. И в результате добился желаемого – получил легкое и ароматное вино, которое искрилось и играло в бокале. Согласно легенде, первое настоящее шампанское Пьер Периньон преподнес настоятелю монастыря в 1668 году.

Кстати, монах продолжил свои эксперименты не только с самим вином, но и со способом его подачи, закупорки. Именно ему принадлежит идея применения пробкового дерева для закупорки бутылок. Кроме этого, монах придумал лучший способ подачи игристого вина – в высоких тонких бокалах, что позволяет в полной мере раскрыть вкус и аромат напитка.

Бум популярности шампанского пришелся на конец XIX века. Именно в это время любителей игристых вин виноделы порадовали новинкой. Брют пришелся по вкусу ценителям сухих виноградных напитков. Шампанское считалось исключительно элитным угощением и подавалось на приемах в богатых домах.

Но само название «Шампанское» имеет право носить вино, которое изготовлено во Франции в провинции Шампань по особой технологии. Оно было запатентовано в 1891 году. Вино проходит несколько технологических циклов до того, как стать вожделенным игристым напитком. Разработка рецептуры игристых вин в России проходила практически одновременно с экспериментами французских коллег. Пионерами в этой области стали казаки, проживающие в станице Цимлянское. Им принадлежит технология приготовления одноименного игристого вина. Но мировую известность российские игристые вина получили в 1900 году, когда на фестивале во Франции образцы винодельни графа Голицына заняли призовое первое место, обойдя по своим качествам французское шампанское.

Какой же Новый Год без пушистой елки, ярко украшенной игрушками и мишурой, мандарин, боя курантов и, конечно, шампанского. Изначально идея праздновать Новый Год пышно, с застольями и гуляньями, принадлежит Петру I. Шампанское же на столах появилось намного позже. Во времена Александра II, любителя пышных застолий, игристый напиток появился на праздниках аристократов. Именно он придумал ритуал чокаться бокалами. Долгое время этот напиток оставался привилегией дворян.