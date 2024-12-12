Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать частью Соединенных Штатов вместо получения субсидий

Предложение о том, чтобы Мексика и Канада вошли в состав США вместо получения финансовой помощи, было сделано избранным президентом Дональдом Трампом.

Трамп отметил: «Мы выделяем Канаде более $100 миллиардов в год. Мы субсидируем Мексику почти на сумму в $300 миллиардов. Зачем мы это делаем? Если мы вынуждены их субсидировать, то пусть они станут штатами».

Стоит напомнить, что ранее Трамп обещал за четыре года депортировать всех незаконных мигрантов из США. Массовую депортацию он планировал начать 20 января, сразу после своей инаугурации.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в возможности разрешения конфликта в Украине в интервью телеканалу NBC News 8 декабря.

Он отметил, что Украине следует готовиться к снижению финансовой поддержки от Соединенных Штатов, так как его команда не намерена продолжать предоставлять деньги, вооружение и технику для украинских военных.

Новый глава государства не раз высказывал желание прекратить вооруженное противостояние между Россией и Украиной, и эту позицию поддерживают некоторые европейские лидеры, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Остановка боевых действий в Украине стала одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа, который критиковал действия бывшего президента Джо Байдена как нерациональные. Трамп уверяет, что в случае своей победы он способен завершить конфликты всего за 24 часа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.