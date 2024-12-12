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Новости Квебек инвестирует 18 миллионов долларов в производство низкоуглеродных аккумуляторов
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Квебек инвестирует 18 миллионов долларов в производство низкоуглеродных аккумуляторов

Виктория Христова Дек 12, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек инвестирует 18 миллионов долларов в производство низкоуглеродных аккумуляторов отключены 1 Просмотров

Правительство Квебека объявило об инвестициях в размере 18 миллионов долларов в компанию Nano One для производства низкоуглеродных аккумуляторов.

 

Министр экономики Кристин Фрешет, министр окружающей среды Бенуа Шаретт и министр здравоохранения Кристиан Дюбе в понедельник утром посетили завод Nano One в Кандиаке, к югу от Монреаля, чтобы сделать заявление.

Инвестиции позволят компании переоборудовать свои производственные мощности в регионе Монтержи в пилотный завод по производству катодно-активных материалов (CAM).

Сумма в размере 15 миллионов долларов будет направлена на финансирование переоборудования завода и 3 миллиона долларов – на помощь компании в разработке технологии, которая поможет сократить выбросы парниковых газов (ПГ) при производстве литий-железо-фосфатных элементов питания (LFP), используемых в аккумуляторах.

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