Монреаль повысит штрафы за некоторые нарушения правил парковки в 2025 году

Администрация Валери Плант заявила, что хочет утвердить повышение штрафов на заседании городского совета 16 декабря.
По данным городских властей, более высокие штрафы за неправильную парковку, как ожидается, принесут в 2025 году дополнительный доход в размере 5,4 миллиона долларов.
Это увеличение последовало за предыдущим повышением штрафов за неправильную парковку, принятым в 2022 году.
Ниже приведен обзор видов штрафов, которые будут взиматься:
Незаконная парковка: от 60 до 65 долларов
Двойная парковка или создание помех движению транспорта: от 71 до 77 долларов
Парковка в зоне, где остановка запрещена: от 71 до 77 долларов
Парковка в зоне, предназначенной для инвалидов: от 271 до 293 долларов
Стоимость парковки на выделенной полосе: с 271 до 293 долларов
Городские власти заявляют, что это решение принимается с целью “искоренения правонарушений и проблемного поведения автомобилистов”.
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