Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Монреаль повысит штрафы за некоторые нарушения правил парковки в 2025 году

Монреаль повысит штрафы за некоторые нарушения правил парковки в 2025 году

Степан Артемьевский Дек 12, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреаль повысит штрафы за некоторые нарушения правил парковки в 2025 году отключены 1 Просмотров

 Власти Монреаля заявили, что с 2025 года планируют увеличить штрафы за конкретные нарушения, в том числе за некорректную парковку и стоянку на выделенных полосах движения.

 

Администрация Валери Плант заявила, что хочет утвердить повышение штрафов на заседании городского совета 16 декабря.

По данным городских властей, более высокие штрафы за неправильную парковку, как ожидается, принесут в 2025 году дополнительный доход в размере 5,4 миллиона долларов.

Это увеличение последовало за предыдущим повышением штрафов за неправильную парковку, принятым в 2022 году.

Ниже приведен обзор видов штрафов, которые будут взиматься:

Незаконная парковка: от 60 до 65 долларов
Двойная парковка или создание помех движению транспорта: от 71 до 77 долларов
Парковка в зоне, где остановка запрещена: от 71 до 77 долларов
Парковка в зоне, предназначенной для инвалидов: от 271 до 293 долларов
Стоимость парковки на выделенной полосе: с 271 до 293 долларов
Городские власти заявляют, что это решение принимается с целью “искоренения правонарушений и проблемного поведения автомобилистов”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*