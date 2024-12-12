Монреаль повысит штрафы за некоторые нарушения правил парковки в 2025 году

Власти Монреаля заявили, что с 2025 года планируют увеличить штрафы за конкретные нарушения, в том числе за некорректную парковку и стоянку на выделенных полосах движения.

Администрация Валери Плант заявила, что хочет утвердить повышение штрафов на заседании городского совета 16 декабря.

По данным городских властей, более высокие штрафы за неправильную парковку, как ожидается, принесут в 2025 году дополнительный доход в размере 5,4 миллиона долларов.

Это увеличение последовало за предыдущим повышением штрафов за неправильную парковку, принятым в 2022 году.

Ниже приведен обзор видов штрафов, которые будут взиматься:

Незаконная парковка: от 60 до 65 долларов

Двойная парковка или создание помех движению транспорта: от 71 до 77 долларов

Парковка в зоне, где остановка запрещена: от 71 до 77 долларов

Парковка в зоне, предназначенной для инвалидов: от 271 до 293 долларов

Стоимость парковки на выделенной полосе: с 271 до 293 долларов

Городские власти заявляют, что это решение принимается с целью “искоренения правонарушений и проблемного поведения автомобилистов”.

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