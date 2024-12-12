Монреалец досрочно уходит на пенсию после выигрыша половину джекпота Lotto-Max в сумме 80 млн $

Один удачливый житель Монреаля стал мультимиллионером после того, как забрал домой половину джекпота Lotto-Max стоимостью 80 миллионов долларов.

Жан Ламонтань, 63-летний монреалец, сначала подумал, что это ошибка, когда 3 декабря проверил цифры на своем телефоне.

“Я закрыл приложение, выключил свой телефон”, – сказал он. ”Я перезагрузил свой телефон”.

Ламонтань сказал, что обычно он разыгрывает одни и те же номера и что его последовательность привела к победе.

Сначала он поделился новостью со своим начальником, сообщив ему, что уволится с фабрики, на которой работал, раньше, чем планировалось. Он вернулся на работу через несколько дней после победы и угостил своих коллег пиццей.

Он разделил приз с другим счастливым обладателем из Альберты.

Loto-Quebec сообщила, что в 2024 году жители Квебека выиграли в лотерею более 1 миллиарда долларов.

“Это самый крупный джекпот, который когда-либо выигрывался в Канаде, и это уже второй раз, когда он частично выигрывается в Квебеке”, – сказал представитель Loto-Quebec Рено Дюга.

“Очень приятно подарить такую сумму денег прямо перед Рождеством, как раз перед праздниками”, – сказал Дугас.

Ламонтань сказал, что мало что изменится, и он продолжит жить в нормальном доме, водить нормальную машину и вести нормальную жизнь. Однако он планирует вложить часть своего выигрыша в недвижимость и приобрести мультиплексы для своих детей, брата и невесток.

Он сказал, что потратит деньги на путешествие по Европе и побалует свою семью, и это Рождество не станет исключением.

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