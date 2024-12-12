Банк Канады снижает ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 3,25%!

В сегодняшнем заявлении Банка Канады написано, что мировая экономика в целом развивается в соответствии с прогнозом, представленным Банком в октябрьском отчете о денежно-кредитной политике.
В Соединенных Штатах экономика продолжает демонстрировать широко динамизм, при этом потребление на высоком уровне, а рынок труда устойчив. Инфляция в США остается стабильной, но некоторое ценовое давление сохраняется. В еврозоне последние индикаторы указывают на более слабый рост.
В Китае новая политика в сочетании с сильным экспортом поддерживает экономический рост. Глобальные финансовые условия смягчились, а канадский доллар обесценился из-за широкого укрепления доллара США.
В Канаде экономический рост составил 1% в третьем квартале, что немного ниже октябрьского прогноза Банка, и, как ожидается, в четвертом квартале он также будет более скромным, чем ожидалось. Потребительские расходы и активность на рынке жилья возросли, что позволяет предположить, что более низкие процентные ставки начинают стимулировать расходы людей.
Уровень безработицы вырос до 6,8% в ноябре. Рост заработной платы демонстрирует признаки замедления.
Возможность того, что следующая администрация США введет новые тарифы на канадский экспорт в Соединенные Штаты, усилила неопределенность и омрачила экономические перспективы. Налог в 25% на товары из Канады в США отрицательно отразится на работе компаний, продающих свои изделия в США.
Инфляция составляет около 2%, экономика находится в ситуации переизбытка предложения, а последние индикаторы указывают на более слабый рост, чем ожидалось. В этом контексте Совет управляющих решил еще больше снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, чтобы поддержать экономический рост и удержать инфляцию от 1 до 3%.
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