Банк Канады снижает ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 3,25%!

В сегодняшнем заявлении Банка Канады написано, что мировая экономика в целом развивается в соответствии с прогнозом, представленным Банком в октябрьском отчете о денежно-кредитной политике.

В Соединенных Штатах экономика продолжает демонстрировать широко динамизм, при этом потребление на высоком уровне, а рынок труда устойчив. Инфляция в США остается стабильной, но некоторое ценовое давление сохраняется. В еврозоне последние индикаторы указывают на более слабый рост.

В Китае новая политика в сочетании с сильным экспортом поддерживает экономический рост. Глобальные финансовые условия смягчились, а канадский доллар обесценился из-за широкого укрепления доллара США.

В Канаде экономический рост составил 1% в третьем квартале, что немного ниже октябрьского прогноза Банка, и, как ожидается, в четвертом квартале он также будет более скромным, чем ожидалось. Потребительские расходы и активность на рынке жилья возросли, что позволяет предположить, что более низкие процентные ставки начинают стимулировать расходы людей.

Уровень безработицы вырос до 6,8% в ноябре. Рост заработной платы демонстрирует признаки замедления.