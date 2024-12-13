С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

13 декабря (по новому стилю) Русская Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов. Прозвали же его так, потому что именно его Спаситель позвал первым вслед за собой для несения проповеди по городам и странам.

13 декабря 1577 года молодой моряк Фрэнсис Дрейк (англ. Francis Drake, 1540-1596) — будущий английский рыцарь, победитель «Непобедимой армады» и «пират Ее Величества» — отбыл из Плимута в свою первую серьезную экспедицию.

«Моссад» (ивр. ‏הַמּוֹסָד‎‏‎) – политическая разведка Израиля, занимающая ведущее место в иерархии специальных ведомств страны, образована 13 декабря 1949 года по инициативе Реувена Шилоаха, советника премьер-министра Израиля Давида Бен Гуриона, на базе разведывательного подразделения «Шай» военной организации «Хагана», политического отдела министерства иностранных дел, службы общей безопасности и др.

Премьера кинокомедии «Джентльмены удачи», снятой режиссером Александром Серым по совместному сценарию Георгия Данелия и Виктории Токаревой, состоялась в московском кинотеатре «Россия» 13 декабря 1971 года.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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