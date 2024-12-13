Чтиво сегодняшнего дня: Савва Мамонтов – предприниматель и меценат

Савва Мамонтов -представитель купеческой династии, учился на юридическом факультете, но всю жизнь тянулся к искусству, даже оказавшись в тюрьме, он занимается лепкой.



Узнаете того, кто на портрете? Его имя часто стоит рядом с именами лучших представителей искусства того времени. Это предприниматель и меценат, покровитель художников и артистов и просто очень яркая и интересная личность-Савва Мамонтов.

Перед вами два его портрета, один кисти Серова, другой Врубеля, мы видим такое разное отношение к нему…

Савва Мамонтов -представитель купеческой династии, учился на юридическом факультете, но всю жизнь тянулся к искусству, даже оказавшись в тюрьме, он занимается лепкой.

В юности он буквально болел театром, ходил на спектакли, посещал драматический кружок, занимался оперным пением. Вообще, у него действительно были хорошие творческие способности. Например, Антокольский считал, что из Саввы бы мог получиться скульптор.

В общем Савва увлекался искусством очень сильно, поэтому учеба оказалась заброшенной.

Конечно, отца Саввы настораживали увлечения сына, ведь он хотел передать ему дело. А тут ещё Савва стал проявлять интерес к политическим кружкам…В общем, отец, «спасая» сына, отправил его учиться азам предпринимательской деятельности в Баку, затем в Персию.

Савва и жену себе выбрал соответствующую, хоть и из купеческой семьи, но получившую неплохое домашнее образование и увлекавшуюся музицированием и не только.

Получив в наследство от отца акции железнодорожной компании, Савва стал активно заниматься ее строительством. Построенные им железные дороги, в которые никто не верил, спасли страну во время Первой Мировой войны.

Мамонтов был не типичным предпринимателем того времени: он использовал новые принципы менеджмента, поводил пиар-кампании, платил более высокие зарплаты работникам, разрабатывал системы мотивации, много времени посвящал управлению персоналом. Он стал одним из основоположников социально-ответственного предпринимательства.

У него было множество замечательных предпринимательских идей. Однако, в конце жизни он был практически разорен. Почему так вышло?

Против «Московского Медичи», как называли Мамонтова, было заведено уголовное дело о растратах (читайте начало в предыдущем посте). Не хочется вдаваться в подробности, но в действиях Саввы не было корыстного умысла, это было доказано в том числе в суде, Савва просто перекидывал деньги из одного своего бизнеса в другой в управленческих целях, но это было незаконно.

Существует несколько версий о том, кто решил разорить магната. По одной из них, это мог быть С. Ю. Витте.

В деле Мамонтова, действительно, моно странностей. Например, если бы его не посадили в тюрьму, он мог бы распродать своё имущество и расплатиться с долгами, но, в последний момент, сумму залога подняли до немыслимой цифры. В результате, имущество Мамонтова было продано за бесценок. К слову, часть акций потом оказалась и у родственников Витте.

Последние годы Мамонтов жил очень скромно, в деревянном доме, на доходы от продажи гончарных изделий, но это было потом …

Через несколько лет после женитьбы, Мамонтовы приобретают имение «Абрамцево». В созданном Мамонтовым художественном кружке в его имении смогли раскрыться многие выдающиеся живописцы: Васнецов, Серов, Коровин, Врубель. Именно там Серовым была написана знаменитая «Девочка с персиками» (позировала дочка Мамонтова Вера).

Вообще, Веру писали многие, но этот ее портрет стал самым известным. Позже она выйдет замуж, родит троих детей. Брак будет счастливым, но она умрет в 32 года от воспаления легких…

Ещё Савва организовал Московскую частную оперу, благодаря чему широкая зрительская аудитория смогла познакомиться с талантом Фёдора Шаляпина. Когда Мамонтов переманил Шаляпина в Москву, тот был никому не известен. Ещё Савва финансировал журнал «Мир искусства». Издавал альбом с рисунками «абрамцевских художников». Открыл гончарную мастерскую для возрождения русской майолики.

Рядом с усадьбой появляется «культурный посёлок», где построили лечебницу и школу для крестьян.

Там же открыли столярную мастерскую.

В общем, лично для меня Савва Мамонтов-это прекрасный пример богатого человека, который оставил после себя добрую память, а не занимался только собственным обогащением.

Кто из подобных меценатов вам ещё приходит на ум?