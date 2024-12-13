Голосование Канады в ООН против Израиля провалилось декабря Канада впервые почти за 10 лет проголосовала за резолюцию Организации Объединенных Наций, в которой говорится, что израильские поселения на спорных палестинских территориях являются незаконными, и осуждается влияние войны между ХАМАСОМ и Израилем на палестинское гражданское население.

Правительство Трюдо изменило свою политику голосования против односторонних антиизраильских резолюций ООН по Ближнему Востоку в прошлом году, заявив, что не хочет поддерживать политику, которая подорвет его цель – урегулирование на основе сосуществования двух государств. Резолюция ООН осудила террор против гражданского населения, но не назвала ХАМАС или другие террористические группировки. Посол Канады в ООН Боб Рей призвал освободить всех израильских заложников.

Сенатор-консерватор Лео Хусакос осудил как правительство Трюдо, так и ООН и вступил в дискуссию на эту тему с сенатором Марком Голдом, представителем правительства в этом органе.

“Решение Джастина Трюдо и Мелани Джоли проголосовать за резолюцию ООН, осуждающую Израиль, является позорным отступлением от принципиальной истории нашей страны, когда она поддерживала нашего демократического союзника против безжалостной предвзятости Организации Объединенных Наций”, – сказал Хусакос. “Это голосование отвергает ценности Канады, ставит нас в один ряд с самыми злостными нарушителями прав человека и узаконивает коррумпированную систему ООН, которая десятилетиями издевалась над правосудием. Еще хуже то, что посол Боб Рей выступает в защиту этого голосования, утверждая, что Канада привержена принципу сосуществования двух государств, одновременно участвуя в фиктивном процессе, который только поощряет тех, кто стремится лишить Израиль легитимности. Его слова не смогли скрыть лицемерия в поддержке движения, которое выделяет единственное в мире еврейское государство и при этом даже не упоминает ХАМАС”.

Центр по делам Израиля и евреев осудил голосование Канады, опубликовав сообщение: “В течение почти десяти лет при Джастине Трюдо Канада голосовала против этой резолюции ООН. Сегодняшнее решение проголосовать “За” вместо этого представляет собой отказ от давней принципиальной внешней политики Канады”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.