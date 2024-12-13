“Рецепт счастья” от eTVnet

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Жизнь врача Екатерины Смирновой похожа на сказку. Ради любимого мужчины Сергея она переехала в деревню, занимается любимым делом — спасает людей. Екатерина и Сергей готовятся к свадьбе. Но в одночасье ее жизнь превращается в настоящий ад. Накануне свадьбы погибает юная девушка, и Катю обвиняют в ее убийстве. Сергей открывается для Кати с новой стороны — он верит уликам, а не ее словам. Ложь, сплетни и козни испытывают на прочность отношения влюбленных, а жизнь Екатерины оказывается под угрозой. Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев фильм “Рецепт счастья” на сайте интерактивного ТВ eTVnet! Здесь же вы найдете богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви, а также множество других прекрасных фильмов и сериалов в любом жанре.

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eTVnet – новинки, от которых не оторваться, сервис, на который нужно подписаться!

Вальс-Бостон

Надежда Петровна — большой начальник и совершенно несчастная женщина. Взрослый сын живет своей жизнью и не ценит ее заботы, бывший муж-алкоголик сидит у нее на шее, а коллеги по работе давно окрестили начальницу мужиком в юбке. История могла бы закончиться печально, если бы однажды Надежда Петровна не дошла до точки кипения и не решила бы в корне изменить свою жизнь. Для начала она решила начать брать уроки бальных танцев.

С чистого листа

Даша расстается с женихом и переезжает в Москву, чтобы начать жизнь с чистого листа. Не найдя достойную работу и жилье, она соглашается на подработку у известного психотерапевта Михаила Литовченко. Вскоре она подвергается нападению, получает сильное сотрясение мозга и теряет память. А когда приходит в себя, ей говорят, что она — Ирина Литовченко, жена Михаила. Даше предстоит разобраться, кто она на самом деле, вспомнить свою любовь, которую она встретила незадолго до трагических событий, а еще выяснить, куда и почему пропала настоящая Ирина Литовченко.

Все решают небеса

Личная жизнь скромной девушки Насти долго не складывалась. И когда она встретила обаятельного Леонида, испугалась, что может его потерять. Поэтому она решила его приворожить. И то ли небеса вдруг сжалились над бедной девушкой, то ли сработала ворожба, но Леонид делает Насте предложение руки и сердца и готов познакомить ее со своими родителями. Вот только Настя встретила другого. Как же ей теперь быть с колдовством? И как не совершить ошибку?

Три девицы

Домохозяйке Виктории Рюминой есть чем гордиться. У нее прекрасный дом, любящий и состоятельный муж Сергей, дочь-студентка Полина. Но однажды Вика узнает, что муж изменяет ей с ее лучшей подругой, а дочь бросила престижный институт ради мечты стать певицей. Преданная близкими людьми, опустошенная и разбитая, она уезжает в родную деревню Малые Полянки. Односельчане встречают амбициозную москвичку неприветливо. Вике придется не только восстановить пришедший в запустение дом, но и завоевать расположение односельчан и вновь почувствовать почву под ногами. Помогать и мешать в этом ей будут соседка Ленка, которую Вика приютит у себя, и разругавшаяся с женихом дочка Полина. Три женщины разных возрастов окажутся под одной крышей и будут заново искать свой путь, чтобы обрести настоящее счастье.

Муж на полтора часа

Дина Артамонова — хозяйка клининговой компании “Чистюля”. Она одна воспитывает сына Кирилла. Пятнадцать лет назад ее муж Герман Шутов разбился на машине, обворовав перед этим банк, в котором работал управляющим, и убив своего компаньона. С тех пор вопрос нового замужества для Дины закрыт. Отношения Дины с сыном в последнее время не ладятся. У мальчика сложный период первой любви, и ему не хватает мужского примера. Все меняется, когда их заливает новый сосед сверху — Виктор Полторанин. Сосед не только быстро находит общий язык с Кириллом, но и предлагает самостоятельно сделать ремонт. Тогда Дине приходит в голову идея создать в своей компании новую услугу “муж на час” и доверить эту работу Виктору. Неожиданно Дина встречает Германа в компании своей ближайшей подруги Леры. Шутов остался жив и требует познакомить его с сыном.

За день до

Александр Костров — любимец женщин, знаток женской психологии, автор популярнейших любовных романов, пишущий под псевдонимом “Арина Спарк”, — после случайного удара электрическим током получает мистическую способность видеть детали будущего преступления, которое еще не совершилось, но уже предрешено.

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