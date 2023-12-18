Гуляем по Монреалю: рынок Бонсекур

Рынок Бонсекур расположен в историческом центре Старого Монреаля на улице Сен-Поль. Поблизости находится одна из старейших церквей Монреаля, Нотр-Дам де Бон Секур, в честь которой рынок и получил свое название.

Рынок Бонсекур расположен в историческом центре Старого Монреаля на улице Сен-Поль. Поблизости находится одна из старейших церквей Монреаля, Нотр-Дам де Бон Секур, в честь которой рынок и получил свое название.

Здание рынка было спроектировано британским архитектором Уильямом Футнером и представляет собой двухэтажную куполообразную постройку в колониальном стиле. Строительство началось в 1844 году, а уже через три года состоялось его торжественное открытие. В 1860 году под руководством канадского архитектора ирландского происхождения Джорджа Брауна здание рынка претерпело некоторые изменения.

В 1849 году в здании рынка Бонсекур на время размещался Парламент Соединенной Канады, а между 1852 и 1878 годами – Мэрия Монреаля.

Рынок также неоднократно использовался для проведения банкетов, выставок, ярмарок и различных культурных мероприятий. В 1860 году восточное крыло здания было специально приспособлено для создания огромного концертного зала в викторианском стиле площадью 900 квадратных метров и вместимостью до 3000 человек.

С начала 80-х годов 19-го века рынок Бонсекур стал главным общественным рынком Монреаля и продолжает быть им уже более 100 лет. В 1984 году он был признан национальным историческим памятником Канады. Сегодня рынок Бонсекур является одной из самых популярных достопримечательностей Монреаля и одним из самых красивых архитектурных сооружений Канады.

Именно здесь, на сцене тогдашнего драматического театра, который располагался в этом здании, прошли первые выступления тогда еще совсем не знаменитого Чарльза Диккенса и его актерской труппы.

Кроме того, комплекс также является штаб-квартирой Совета ремесленников Квебека и Института дизайна Монреаля. Посетители могут ознакомиться с более чем десятком уникальных бутиков и насладиться обедом или ужином в различных ресторанах, включая особенный тематический ресторан “Кабаре дю Руа” с уникальной атмосферой XVIII века.