Министр финансов Фриланд — после слов Трампа: Канада отстоит свои интересы

Министр финансов Канады Христя Фриланд подтвердила намерение правительства сохранять интересы страны после комментариев избранного президента США Дональда Трампа, который назвал Канаду «американским штатом».

Трамп в шутливом тоне обозначил премьер-министра Канады Джастина Трюдо как «губернатора одного из замечательных штатов», комментируя возможные тарифы на канадские товары, которые могут быть введены после его инаугурации.

«Я хочу заверить канадцев, что наше правительство нацелено на абсолютную защиту национальных интересов», — отметила Фриланд, отвечая на вопрос о том, следует ли воспринимать слова Трампа о статусе Канады как серьезные.

Также Анита Ананд, нынешний председатель совета казначейства и предыдущий министр обороны, подчеркнула, что Канада — «независимая страна» и в ответ на «угрозы» Трампа правительство готово предпринять необходимые меры для защиты своих граждан.

Ранее Трамп упомянул о том, что недавно ужинал с «губернатором великого штата Канада», имея в виду Джастина Трюдо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.