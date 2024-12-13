TikTok требует отмены запрета на свои операции в Канаде

Представители TikTok в Канаде сообщили, что они настаивают на пересмотре постановления, направленного правительству.
Расследование в отношении TikTok началось в прошлом году в контексте планов компании по инвестициям и расширению.
В результате проверки в ноябре 2024 года было вынесено решение о приостановке деятельности компании в Канаде из-за вопросов, связанных с безопасностью.
Компания утверждает, что закрытие её бизнеса в стране приведёт к утрате сотен рабочих мест. В заявлении также говорится: «Мы уверены, что разумное решение необходимо в интересах канадцев, чтобы сохранить нашу команду и саму платформу».
Согласно законодательству Канады, правительство вправе оценивать возможные риски для национальной безопасности, связанные с иностранными инвестициями.
На данный момент TikTok имеет более 14 миллионов активных пользователей в стране, а запрет не ограничил доступ к приложению.
Данное решение канадского правительства напоминает аналогичные меры, принятые в США, где компании Bytedance, владелец TikTok, был дан срок до 19 января 2025 года для продажи своих активов.
TikTok и Bytedance обратились в суд США для временной приостановки данного закона до его рассмотрения Верховным судом.
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