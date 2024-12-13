TikTok требует отмены запрета на свои операции в Канаде

Канадское отделение TikTok подало срочную заявку в Федеральный суд Канады с просьбой отменить запрет на ведение бизнеса компании в стране по причинам, связанным с национальной безопасностью.

Представители TikTok в Канаде сообщили, что они настаивают на пересмотре постановления, направленного правительству.

Расследование в отношении TikTok началось в прошлом году в контексте планов компании по инвестициям и расширению.

В результате проверки в ноябре 2024 года было вынесено решение о приостановке деятельности компании в Канаде из-за вопросов, связанных с безопасностью.

Компания утверждает, что закрытие её бизнеса в стране приведёт к утрате сотен рабочих мест. В заявлении также говорится: «Мы уверены, что разумное решение необходимо в интересах канадцев, чтобы сохранить нашу команду и саму платформу».

Согласно законодательству Канады, правительство вправе оценивать возможные риски для национальной безопасности, связанные с иностранными инвестициями.

На данный момент TikTok имеет более 14 миллионов активных пользователей в стране, а запрет не ограничил доступ к приложению.

Данное решение канадского правительства напоминает аналогичные меры, принятые в США, где компании Bytedance, владелец TikTok, был дан срок до 19 января 2025 года для продажи своих активов.

TikTok и Bytedance обратились в суд США для временной приостановки данного закона до его рассмотрения Верховным судом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.