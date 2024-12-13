Отмены GST /HST начинаются в субботу — вот как это работает

Эта суббота знаменует начало двухмесячных подарков либерального правительства, которые позволят канадцам сэкономить на некоторых товарах первой необходимости.

Для того чтобы товар был продан без уплаты налогов в период с 14 декабря 2024 года по 15 февраля 2025 года, он должен быть полностью оплачен и доставлен до окончания периода налоговых льгот.

Федеральное правительство утверждает, что товары будут считаться доставленными, как только они будут переданы поставщиком службе доставки или отправлены по почте, а не когда они прибудут в пункт назначения.

Покупателям не нужно ничего делать, чтобы получить налоговую льготу; процедура подачи претензий отсутствует. Налог на добавленную стоимость или HST просто не взимается во время покупки.

Налоговые каникулы распространяются на всю цепочку поставок, поэтому товары, поставляемые оптовику производителем, оптовиком или розничным продавцом, также не будут облагаться налогом.

В провинциях, которые объединили свой провинциальный налог с продаж с GST для создания гармонизированного налога с продаж (HST), весь гармонизированный налог будет отменен во время покупки.

Парламентский специалист по бюджету говорит, что налоговые послабления обойдутся федеральному правительству в 1,46 миллиарда долларов, а провинциям, в которых действуют налоговые льготы, — в 1,26 миллиарда долларов, но все это может оказаться на балансе федерального правительства, если провинции решат не отказываться от компенсации за меры федерального правительства.

Список товаров, на которые не распространяются налоговые льготы, длинный. Рождественские елки подпадают под действие налоговых льгот, а рождественские украшения – нет. Импортные товары также не облагаются налогом на добавленную стоимость при условии, что они включены в список товаров, на которые распространяются налоговые каникулы.

Вот список товаров, на которые распространяется налоговая льгота:

Продукты питания и бакалейные товары

Полуфабрикаты, такие как сэндвичи, салаты, горячие блюда и полуфабрикаты.

Закуски, включая чипсы, конфеты, выпечку, фруктовые закуски и батончики мюсли.

Энергетические батончики, но только в том случае, если они не содержат белка, кофеина, витаминов и/или минералов и соответствуют другим требованиям, предъявляемым к продуктам питания по классификации Health Canada.

Подарочные корзины, по крайней мере, на 90% состоящие из соответствующих требованиям продуктов питания или напитков.

Готовые блюда и напитки, включая доставку, но только в том случае, если их доставляет заведение общественного питания.

Готовые блюда доставляются третьей стороной (стоимость доставки не облагается налогом).

Напитки

Все безалкогольные напитки, такие как кофе, чай, газированные напитки, соки и смузи, при условии, что они продаются не через торговые автоматы.

Алкогольные напитки, такие как пиво, вино, сидр и саке, должны содержать не более 22,9% алкоголя.

Охладители спиртных напитков и предварительно смешанные алкогольные напитки с содержанием алкоголя не более семи процентов.

Энергетические и протеиновые коктейли, если они не содержат белка, кофеина, витаминов и/или минералов и если Министерство здравоохранения Канады рассматривает их как продукты питания или напитки.

Блюда и напитки в ресторанах

Блюда, приобретенные в пабах, барах, фуд-траках или других местах, где подают еду и напитки.

Смешанные напитки, подаваемые в ресторанах и барах, если они относятся к категории напитков, — игристое вино и апельсиновый сок относятся к категории напитков, а водка с содовой – нет.

Чаевые за еду и напитки выплачиваются, но только в том случае, если они включены в счет.

Услуги общественного питания, которые предоставляют блюда и напитки соответствующего качества.

Детская одежда и аксессуары

Детская одежда для новорожденных, включая такие аксессуары, как слюнявчики, одеяла, шапочки, ремни, подтяжки, перчатки и варежки.

Обувь с длиной стельки не более 24,25 см.

Некоторая спортивная одежда, например, трикотажные изделия, лыжные куртки, трико, комбинезоны и боди, которые можно носить вне занятий спортом или танцами.

Подгузники, как тканевые, так и одноразовые, тренировочные штаны или резиновые штаны, предназначенные для использования с подгузниками.

Детские автокресла, при условии, что они соответствуют канадским стандартам безопасности и не являются частью системы транспортировки детской коляски.

Специальные предметы одежды, включая гидрокостюмы, футбольные бутсы, обувь для боулинга, коньки, лыжные ботинки и тапки, не входят в комплект.

Детские игрушки и видеоигры

Настольные и карточные игры, включая игральные карты и карточки с покемонами.

Игрушки, которые связаны со строительством, конструированием или сборкой конструкций.

Куклы, плюшевые и мягкие игрушки и аксессуары к ним.

Игрушки, предназначенные для детей младше 14 лет.

Пазлы-головоломки для всех возрастов.

Игровые приставки и видеоигры для консолей подпадают под это требование, но загружаемые или доступные только онлайн-игры – нет.

Предметы коллекционирования, включая хоккейные карточки, куклы или другие игрушки, предназначенные для взрослых, не подпадают под это требование.

Книги, журналы и газеты

Большинство издаваемых книг, включая путеводители и аудиокниги.

Печатные версии Священных Писаний, связанных с какой-либо религией, в переплете или без него.

Журналы и периодические издания, приобретаемые по подписке, в которых не более пяти процентов печатной площади отведено рекламе.

Газеты, которые содержат новости, передовицы, очерки или другую информацию, представляющую интерес для широкой публики, и публикуются ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Электронные книги и загружаемые аудиокниги не подпадают под это требование. Также не подпадают под действие книги для записей, такие как дневники, записные книжки и повестки дня, а также электронные и цифровые публикации.

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