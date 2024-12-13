В 2025 году в Монреале состоится новый хоккейный турнир для сборных, в котором участвуют звезды НХЛ

Это соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Бостоне и Монреале с участием четырех сборных, собранных из игроков Национальной хоккейной лиги.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн охарактеризовал этот турнир как “аперитив” перед Олимпийскими играми 2026 года и Кубком мира, который лига намерена возобновить.
В хоккейном мире существует явная потребность в турнире, где сильнейшие игроки могли бы сразиться в формате национальных сборных.
Последнее значительное соревнование, Кубок мира, проходил в 2016 году.
Тогда его выиграла сборная Канады, победившая команду Европы.
Звезды НХЛ, такие как Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид, также принимали участие в том турнире.
Несмотря на то что турниры сейчас лишены некоторых крупных хоккейных наций, в том числе России и Чехии, Беттмэн все же называет это мероприятие значимым событием в хоккейном календаре.
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