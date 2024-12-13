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Новости В 2025 году в Монреале состоится новый хоккейный турнир для сборных, в котором участвуют звезды НХЛ

В 2025 году в Монреале состоится новый хоккейный турнир для сборных, в котором участвуют звезды НХЛ

Степан Артемьевский Дек 13, 2024 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи В 2025 году в Монреале состоится новый хоккейный турнир для сборных, в котором участвуют звезды НХЛ отключены 1 Просмотров

На днях были обнародованы составы команд, которые примут участие в турнире 4 Nations Face Off.

 

Это соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Бостоне и Монреале с участием четырех сборных, собранных из игроков Национальной хоккейной лиги.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн охарактеризовал этот турнир как “аперитив” перед Олимпийскими играми 2026 года и Кубком мира, который лига намерена возобновить.

В хоккейном мире существует явная потребность в турнире, где сильнейшие игроки могли бы сразиться в формате национальных сборных.

Последнее значительное соревнование, Кубок мира, проходил в 2016 году.

Тогда его выиграла сборная Канады, победившая команду Европы.

Звезды НХЛ, такие как Нэтан Маккиннон и Коннор Макдэвид, также принимали участие в том турнире.

Несмотря на то что турниры сейчас лишены некоторых крупных хоккейных наций, в том числе России и Чехии, Беттмэн все же называет это мероприятие значимым событием в хоккейном календаре.

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