Недвижимость: Разрушенная мечта среднего класса

Еще совсем недавно обрести свою недвижимость считалось ритуалом вступления в новый этап самостоятельной жизни.

Кстати, именно поэтому наши предки восхищались крестьянами: они не были богаты, но были хозяевами на своей земле.

Конечно, домовладение требует усилий. Взрослая жизнь-это та, в которой человек направляет свои ресурсы на строительство или же приобретение своего дома, его содержание, обеспечение своей семьи, и планирование своего будущего. Его средства больше не расходуются исключительно на развлечения.

Но доступ к собственности не был невообразимым. Чтобы достичь этого, не нужно было проливать кровь. Общество было организовано вокруг потребностей обычной семьи – оно поддерживало наше представление об общем благе.

Сейчас, к сожалению, многое изменилось. В течение последних тридцати лет общество металось между двумя крайностями. С одной стороны, эта некая мировая элита, у которой основное стремление – чувствовать себя как дома в любом мегаполисе планеты.

С другой стороны, мы видим противоположное – обездоленных людей, которым оказывается различная помощь в жизнеобеспечении. А что же посередине? А это так называемый средний класс, который подвергается давлению, не получая выгоды от модели общества, которую он финансирует.

Сейчас обрести собственность для среднего класса становится все более сложно, часто просто недоступно, т.к это влечет за собой финансовое удушье.

Поэтому я советую начать с покупки недорогого дома или квартиры, не ждать, пока цены еще вырастут, а деньги обесценятся.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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