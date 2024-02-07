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Отчет призывает Квебек немедленно действовать для регулирования ИИ

Виктория Христова Фев 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Отчет призывает Квебек немедленно действовать для регулирования ИИ отключены 44 Просмотров

Квебеку необходимо уже сейчас начать работу над законодательством для надзора за разработкой и внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в провинции, согласно отчету Совета по инновациям Квебека, опубликованному в понедельник.

 

В долгожданном отчете изложены направления, которые Квебек должен предпринять, чтобы сохранить свои лидирующие позиции в этой области, одновременно защищая граждан, с помощью руководящих принципов, гарантирующих, что использование искусственного интеллекта является этичным и ответственным.

Министр экономики Квебека Пьер Фитцгиббон, ответственный за цифровые технологии Эрик Карр и главный инноватор Квебека Люк Сироа представили 142-страничный отчет под названием “Готовы к ИИ”.

“Готовность к ИИ – это больше, чем рамки, это активная позиция со стороны нации. Это выражает осторожный, но уверенный дух, даже немного бунтарский, перед лицом этой новой технологии и всех ее последствий, угроз и обещаний”, – сказал Сироа.

Со своей стороны, Фитцгиббон сообщил, что его правительство рассматривает ИИ в первую очередь как мощный инструмент экономического развития, признавая при этом, что он действительно сопряжен с рисками.

“Для правительства крайне важно, чтобы ИИ регулировался. Нам нужна структура, но такая, которая не тормозит инновации. Инновации являются синонимом создания социально-экономического благосостояния. Я хочу, чтобы ИИ был привязан к нашим потребностям и обеспечен надежным управлением, чтобы успокоить бизнес и общественность”, – сказал он.

Первая рекомендация доклада заключается в том, что “Квебек должен немедленно начать работу, которая приведет к принятию рамочного закона, специально посвященного надзору за ответственной разработкой и внедрением искусственного интеллекта в обществе”.

В нем также рекомендуется снять ответственность за реализацию этого рамочного закона с правительства и поручить его, а также разработку нормативных актов, связанных с его реализацией, “органу, независимому от исполнительной власти”.

Поскольку уже известно, что искусственный интеллект приведет к серьезным изменениям, эксперты призывают правительство безотлагательно пересмотреть и модернизировать трудовое законодательство и социальную политику, чтобы учесть быстрое развитие искусственного интеллекта.

“Мы хотим предотвратить быструю трансформацию сферы труда из-за ИИ, которая усилит социальное неравенство и замедлит социальную и профессиональную приемлемость внедрения ИИ”, – сказал Сироис.

Кэр говорил о поддержке, необходимой людям, чьи рабочие места будут изменены или ликвидированы в результате внедрения искусственного интеллекта.

“Мы должны поддержать людей в этой трансформации общества. Мы должны дать им возможность либо пойти и получить дополнительную квалификацию, либо переориентироваться на другие сферы деятельности, где мы можем поддержать их и дать им возможность продолжить свою карьеру”, – сказал он, признав, что это “вызывает беспокойство”.

Что касается социокультурной стороны, то они повышают необходимость принятия мер по противодействию дезинформации, а дезинформации способствует способность искусственного интеллекта создавать глубокие подделки.

“На стороне демократии искусственный интеллект усиливает дезинформацию. Это призывает нас действовать проактивно, чтобы защитить эту демократию, которая является важной основой общества”, – утверждал Сироа.

Кэр говорит, что он хорошо осведомлен о том, что многие инициативы по дезинформации исходят за пределами Квебека.

“Это не значит, что мы не можем что-то сделать”, – сказал он, имея в виду различные законодательные инициативы, готовящиеся по всему миру.

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