Суд постановил, что у Трампа нет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не обладает иммунитетом в деле о вмешательстве в выборы.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда от 8 февраля.

Судебное решение означает, что Трамп может быть преследован в суде за предполагаемые преступления, совершенные им во время его президентства в попытке изменить результаты выборов 2020 года, заявил федеральный апелляционный суд во вторник.

Это решение является значительным ударом для Трампа, так как оно подрывает его основные аргументы защиты в делах, возбужденных против него специальным прокурором Джеком Смитом. Обвинения в адрес бывшего президента связаны с его предполагаемой деятельностью во время федеральных выборов.

Решение коллегии из трех судей было принято единогласно. Команда Трампа может обжаловать это решение в Верховном Суде или потребовать пересмотра дела в полном составе апелляционного суда.

Если вина экс-президента будет доказана в попытке нарушить президентские выборы, это будет непрецедентной атакой на структуру американского правительства, передает CNN.

В свою очередь, Трамп заявил о намерении наладить отношения с Россией в связи с ядерным потенциалом страны. Однако чиновники НАТО опасаются победы экс-президента на выборах.