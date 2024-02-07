Правительство Квебека потратит 870 миллионов долларов на замену крыши Олимпийского стадиона в Монреале

Правительство Квебека заявляет, что потратит 870 миллионов долларов на замену ветхой крыши Олимпийского стадиона в Монреале, но некоторые спортивные экономисты говорят, что они скептически относятся к доводам правительства.

Министр туризма Кэролайн Прулкс заявила в понедельник, что нынешняя крыша прорвана более чем в 20 000 местах, и если ничего не предпринять, комплекс, построенный для летних игр 1976 года, придется закрыть окончательно в течение двух лет.

“Этот памятник является одним из краеугольных камней экономического и туристического развития Квебека и ист-энда Монреаля, и… им пренебрегают”, – сказал Прулкс журналистам в Монреале.

В просторечии известный как “Большое О”, а иногда и “Большой долг” — в связи с растущими расходами на Олимпийские игры 1976 года и вытекающим из этого долгом, который не был полностью погашен до 2006 года, — стадион десятилетиями страдал от проблем с крышей. Первоначальный проект, предусматривавший выдвижную крышу, подвешенную к наклонной башне, был завершен только в 1987 году. В 1998 году она была заменена на неубирающуюся крышу из стекловолокна с тефлоновым покрытием.

Стадион может быть открыт только между 120 и 180 днями в году из-за хрупкости крыши, а мероприятия внутри здания отменяются, если прогнозируется выпадение снега толщиной более трех сантиметров. Уже более 20 лет агентство, управляющее стадионом, призывает к его замене.

Новая крыша позволит стадиону оставаться открытым круглый год и “почти утроить валовой доход, с 23 до 61 миллиона долларов”, – сказал Проулкс. Она добавила, что ожидает, что стадион сможет принимать около 150 крупных мероприятий в год, по сравнению с примерно 30 в настоящее время.

Стадион будет закрыт в течение четырех лет, необходимых для замены крыши. Прулкс сказал, что работы будут завершены в 2028 году, а новая крыша, как ожидается, прослужит 50 лет.

Проулкс говорит, что предварительные оценки показывают, что снос стадиона обойдется в 2 миллиарда долларов и будет осложнен тем фактом, что сооружение соединено с двумя станциями метро, а предприятия арендуют офисные помещения в башне стадиона.

Моше Ландер, старший преподаватель Университета Конкордия, специализирующийся на спортивной экономике, назвал замену крыши пустой тратой денег.

Профессиональные футбольные команды Монреаля не планируют переезжать на стадион, и даже если бы высшая бейсбольная лига однажды вернулась в Монреаль, лиге было ясно, что Олимпийский стадион не будет домом команды.

“Кто остался? Кто собирается проводить 250 концертов в год на этом стадионе? Кажется, что это большие деньги за очень небольшую выгоду”, – сказал Ландер. Он сказал, что, по его мнению, маловероятно, что новая крыша сделает похожий на пещеру стадион с плохой акустикой более привлекательным для концертов.

Ландер, который хотел бы, чтобы стадион был снесен, сказал, что, по его мнению, затраты на снос были завышены и что налогоплательщикам придется продолжать платить за содержание сооружения. Стадион, по его словам, станет символом борьбы Монреаля с “перерасходом средств, коррупцией, некомпетентностью, правительствами, финансирующими крупномасштабные проекты, которые не имеют экономической ценности”.

Эндрю Цимбалист, почетный профессор экономики колледжа Смита в Массачусетсе, который изучал экономику проведения крупных спортивных мероприятий, сказал, что новая крыша только увеличит астрономические расходы на Олимпийские игры в Монреале.

“Было ошибкой принимать Олимпийские игры в 76-м, и это становится еще большей ошибкой, если вы не можете сократить свои потери, не можете снести стадион, у которого нет никакой реальной функциональности”, – сказал он.

Однако Ромен Рул, директор департамента изучения досуга, культуры и туризма Университета Квебека в Труа-Ривьере, сказал, что стадион стал эмблемой Монреаля. По его словам, новая крыша позволит продолжить застройку вокруг стадиона, который уже привлекает посетителей к любительским спортивным сооружениям, планетарию и крытому зоопарку.

Хотя ничего не гарантировано, функциональная крыша устраняет “большую неизвестность для промоутеров”, которые в настоящее время сталкиваются с риском того, что зимние мероприятия будут отменены в последнюю минуту, сказал он в интервью, хотя и добавил, что внутри стадиона потребуются дальнейшие ремонтные работы.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила журналистам, что удовлетворена объявлением. “Вы можете любить или ненавидеть Олимпийский стадион, но это один из символов Монреаля”, – сказала она.