Крупнейшее жилое здание как метод борьбы с бездомностью в Монреале

Несколько выборных должностных лиц приняли участие в церемонии открытия того, что станет “крупнейшим жилым зданием, посвященным борьбе с бездомностью в Квебеке”, в понедельник утром – в центре Монреаля.

В здание “Ле Кристин”, расположенное между бульварами Сент-Катрин и Рене-Левек, по адресу Кристин-стрит, 330, найдут убежище и тепло почти 100 человек, находящиеся в уязвимом положении. Они обретут не только жилье, но и к психосоциальную поддержку на месте, – сказал министр, ответственный за социальные службы, Лайонел Кармант.

Более 80% арендаторов в 114 квартирах получат субсидию к арендной оплате – это означает, что им нужно будет использовать 25% своего дохода на оплату жилья.

Принадлежащее Обществу жилья и развития Монреаля (SHDM), здание будет управляться Accueil Bonneau, некоммерческой организацией, занимающейся оказанием помощи бездомным людям в “достижении стабильности проживания”.

При бюджете строительства в размере 23,5 миллионов долларов проект получил финансовые взносы от федерального правительства, правительства Квебека и города Монреаль.

67-летняя Моник Шарретт является арендатором Le Christin с 15 декабря. Она рассказала, что ее выгнали из квартиры, в которой она прожила 15 лет, из-за ремонта.

Она оказывалась в различных краткосрочных приютах для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прежде чем ее приняли в качестве арендатора в новом здании в Латинском квартале.

“Это полное облегчение”, – рассказала Шарретт, объяснив, что раньше она впадала в депрессию, когда ей приходилось спать в убежищах в чрезвычайных ситуациях, которых у нее было немало.

“Это как если бы вы весили 300 фунтов, а теперь вы весите 10, настолько, что давление исчезает”, – изобразила она свое облегчение от наличия надежного долгосрочного жилья.