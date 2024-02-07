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Новости Huawei приняла решение замедлить выпуск смартфонов и отдать приоритет ИИ-чипам
looklux.ru

Huawei приняла решение замедлить выпуск смартфонов и отдать приоритет ИИ-чипам

Виктория Христова Фев 7, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Huawei приняла решение замедлить выпуск смартфонов и отдать приоритет ИИ-чипам отключены 40 Просмотров

Китайская компания Huawei, являющаяся гигантом технологической индустрии, приняла решение замедлить выпуск своих смартфонов серии Mate 60 и предоставить приоритет разработке ии-чипов.

 

Это связано с растущим спросом на искусственный интеллект и с ограничениями в производстве. Как сообщает Reuters, Huawei в настоящий момент пересматривает свои приоритеты в производстве, отдавая предпочтение развитию искусственного интеллекта перед выпуском флагманских смартфонов.

В настоящее время Huawei использует одно оборудование для производства фирменных чипов Ascend AI и процессоров Kirin, которые применяются в их флагманских телефонах.

Однако есть проблемы с низким уровнем продукции, что может указывать на проблемы с качеством. Это может быть связано как с растущим спросом на искусственный интеллект, так и с растущей конкуренцией на мировом рынке.

Несмотря на сложности, с которыми сталкивается компания, включая санкции США, Huawei вернула себе первое место по продажам смартфонов в Китае после трехлетнего периода.

Это стало возможным благодаря усилиям компании в развитии эффективных чипов для искусственного интеллекта, которые выполняют сложные вычисления, связанные с задачами искусственного интеллекта, более эффективно, чем традиционные процессоры. Важным фактором для разработки таких чипов является их энергоэффективность.

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