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Новости Сотрудник полиции Монреаля пострадал в результате наезда
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Сотрудник полиции Монреаля пострадал в результате наезда

Виктория Христова Фев 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Сотрудник полиции Монреаля пострадал в результате наезда отключены 41 Просмотров

Ведется поиск подозреваемого после того, как полиция Монреаля сообщила, что ее сотрудник пострадалв результате наезда при расследовании сообщения об угоне автомобиля.

 

Столкновение произошло на улице Диаб недалеко от Буа-Франк-Роуд в  районе Сен-Лоран.

Около 18:20 двое полицейских, ехавших в одной патрульной машине, заметили подозрительный автомобиль на Халперн-стрит, недалеко от Трансканадского шоссе. Когда полицейские остановили автомобиль на улице Диаб и вышли из своей патрульной машины, чтобы поговорить с водителем, подозреваемый ударил одного из полицейских.

Такую информацию СМИ получили от Жанны Друэн, пресс-секретаря полиции Монреаля.

Полицейские произвели выстрелы в направлении автомобиля. Но подозреваемый скрылся, убежав и оставив автомобиль. Его до сих пор разыскивают.

Пострадавшая, женщина-полицейский, была отправлена в больницу с травмами, которые не считаются опасными для жизни.

Для осмотра места происшествия следователями был установлен большой периметр.

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