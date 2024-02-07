Весной состоится судебное расследование по делу иннуита, замерзшего насмерть в Монреале

В мае начнется коронерское расследование по факту смерти бездомного мужчины, который замерз, пытаясь найти теплое место для ночлега в Монреале.

17 января 2021 года тело Рафаэля Андре было найдено в переносном туалете недалеко от центра приема беженцев на Парк-авеню, где 51-летний мужчина из Инну искал убежища, но был вынужден покинуть его из-за действовавших в то время ограничений общественного здравоохранения, связанных с COVID-19.

Коронер Стефани Гамаш будет наблюдать за публичными слушаниями с 13 по 24 мая и с 3 по 14 июня в здании суда Лонгейя.

“Слушания позволят любому заинтересованному лицу высказаться относительно обстоятельств этой смерти, чтобы проанализировать все способствующие факторы, с целью предложить возможные решения для лучшей защиты человеческой жизни”, – говорится в пресс-релизе коронера в понедельник.

Смерть Андре попала в заголовки газет по всей стране, поскольку люди требовали больше ресурсов для бездомных во время пандемии.

В первые дни после его смерти в память о нем снаружи приюта “Открытая дверь” была установлена световая вывеска.