4 пожара за 2 часа: полиция Монреаля ведет расследование

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как с интервалом в два часа вспыхнули четыре пожара.

Первый произошел в 1:40 ночи во вторник в коммерческом здании на бульваре Морис-Дюплесси, недалеко от 41-й авеню в восточном районе Ривьер-де-Прери.

“Полиция получила звонок в службу 911 о продолжающейся тревоге”, – объясняет Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля. “Когда она прибыла на место, было обнаружено повреждение окна и полицейские заметили начало пожара, который был быстро локализован пожарной службой”.

Официальные лица обнаружили внутри зажигательное устройство. В результате пожара зданию был нанесен незначительный ущерб.

Чуть менее чем через час, в 2:20 и 2:45 ночи, два коммерческих здания на бульваре Марсель-Лаурен недалеко от бульвара Тименс в районе Сен-Лоран подверглись предполагаемому поджогу. “Были незначительные повреждения окон”, – сказал Брабант.

Последний инцидент произошел в 3:35 утра в коммерческом здании на Монкленд-авеню в западном районе Нотр-Дам-де-Грас. “Там было разбито окно”, – сказал Брабант. “Мы говорим о значительном ущербе этому бизнесу”.

Он добавляет, что второй этаж здания был эвакуирован, но сообщений о пострадавших не поступало.

Установлены периметры безопасности, позволяющие следователям из отдела по расследованию поджогов полиции Монреаля осмотреть места происшествия.

Арестов произведено не было.