Глава Университета Макгилла встретился с премьер-министром Квебека

Глава Университета Макгилла заявил в понедельник, что он провел “продуктивную” встречу с премьер-министром Франсуа Лего, чтобы обсудить опасения учебного заведения по поводу предлагаемого повышения платы за обучение для студентов из-за пределов Квебека.

“Все прошло хорошо. У нас была откровенная дискуссия. Мы затронули все вопросы, которые волнуют McGill”, – сказал Дип Сайни, президент McGill, журналистам.

Это была первая встреча Сайни с Лего с ноября, и, хотя он не разглашал никаких подробностей о встрече, он сказал, что настроен “оптимистично” в отношении дальнейших действий. На встрече к премьеру также присоединился министр высшего образования Паскаль Дери.

“Мы надеемся, что обсуждения продолжатся. Мы продолжим работать с правительством и посмотрим, как мы сможем добиться наилучших результатов для Квебека”, – сказал Сайни.

Этот оптимизм появился после того, как глава McGill представил мрачные цифры о том, что повышение платы за обучение принесет известному квебекскому учебному заведению — в ноябре он сказал, что новая политика приведет к убыткам в размере до 94 миллионов долларов, а также к сотням сокращений рабочих мест, сокращению спортивных команд и приостановке крупных инфраструктурных проектов.

В университете Конкордия официальные лица говорят, что количество заявлений от студентов из других провинций уже сократилось примерно на 30%. На прошлой неделе тысячи студентов Конкордии проголосовали за проведение трехдневной забастовки в знак протеста против спорной меры.

Правительство Квебека планирует увеличить плату за обучение для студентов из остальной Канады примерно с 9 000 до 12 000 долларов в 2024-2025 учебном году. Согласно плану, университеты могут лишиться финансирования, если 80% студентов из других провинций не достигнут пятого уровня владения французским языком по квебекской шкале к концу своей программы получения степени бакалавра.

Правительство Лего все еще продолжает проводить эту политику, несмотря на то, что уполномоченный правительством комитет официально выступил против этого. Консультативный комитет по доступу к финансам в учебных заведениях (CCAFE) 19 января написал министру Дери письмо с просьбой “пересмотреть” новую меру, поскольку, по их мнению, она служит препятствием на пути к качественному образованию для некоторых учащихся и поскольку она “противоречит принципам инклюзивности и равенства, которые наш комитет продвигает”.

“По мнению Комитета, решение повысить плату за обучение для канадцев, не проживающих в Квебеке, кажется неоправданным и рискует поставить под угрозу доступ к качественному образованию и лишить общество потенциальных талантов”, – говорится в письме.

“Хотя необходимость финансирования образования неоспорима, крайне важно найти решения, которые не окажут негативного влияния на доступность, разнообразие и привлекательность образовательных учреждений Квебека”.

Президент комитета Эрик Тессье заявил в интервью в понедельник, что повышение платы за обучение “невозможно одобрить” и что решение было единогласным среди членов комитета.