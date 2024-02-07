Ожидаемое снижение процентных ставок Банком Канады начинает привлекать покупателей на рынок жилья

Покупатели в Канаде начинают возвращаться на рынок жилья, стремясь опередить возможное безумие покупок, вызванное ожидаемым снижением процентных ставок Банком Канады.

Необычный рост продаж в декабре породил слухи о том, что канадский рынок жилья может начать накаляться еще больше. Поскольку цены по-прежнему низкие и центральный банк объявил, что прекратил повышать базовую ставку, поэтому покупатели пытаются воспользоваться этим моментом для покупки недвижимости, прежде чем усилится конкуренция и цены снова станут недосягаемыми.

Настроение на рынке уже начало меняться. Канадцы стали более оптимистично относиться к ценам на жилье в ноябре, и с тех пор эта тенденция неуклонно росла, согласно опросу, проведенному для Bloomberg компанией Nanos Research.

Охотникам за домами приходится бороться с рынком, на который становится все труднее пробиться, поскольку острая нехватка доступной недвижимости сталкивается с рекордной иммиграцией.

Все ждут следующего шага Банка Канады. Центральный банк сохранил свою процентную ставку на прежнем уровне на своем заседании в январе. Экономисты ожидают, что центральный банк начнет снижать ставки до середины года, согласно опросу Bloomberg.

Разговоры о снижении ставок в 2024 году уже вызвали небольшой ажиотаж на рынке. Вполне возможно, что нас ждет очень оживленный весенний рынок недвижимости.

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