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Экономика Недвижимость Ожидаемое снижение процентных ставок Банком Канады начинает привлекать покупателей на рынок жилья

Ожидаемое снижение процентных ставок Банком Канады начинает привлекать покупателей на рынок жилья

Olga Ouspenski Фев 6, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Ожидаемое снижение процентных ставок Банком Канады начинает привлекать покупателей на рынок жилья отключены 62 Просмотров

Покупатели в Канаде начинают возвращаться на рынок жилья, стремясь опередить возможное безумие покупок, вызванное ожидаемым снижением процентных ставок Банком Канады.

Необычный рост продаж в декабре породил слухи о том, что канадский рынок жилья может начать накаляться еще больше. Поскольку цены по-прежнему низкие и центральный банк объявил, что прекратил повышать базовую ставку, поэтому покупатели пытаются воспользоваться этим моментом для покупки недвижимости, прежде чем усилится конкуренция и цены снова станут недосягаемыми.

Настроение на рынке уже начало меняться. Канадцы стали более оптимистично относиться к ценам на жилье в ноябре, и с тех пор эта тенденция неуклонно росла, согласно опросу, проведенному для Bloomberg компанией Nanos Research.

Охотникам за домами приходится бороться с рынком, на который становится все труднее пробиться, поскольку острая нехватка доступной недвижимости сталкивается с рекордной иммиграцией.

Все ждут следующего шага Банка Канады. Центральный банк сохранил свою процентную ставку на прежнем уровне на своем заседании в январе. Экономисты ожидают, что центральный банк начнет снижать ставки до середины года, согласно опросу Bloomberg.

Разговоры о снижении ставок в 2024 году уже вызвали небольшой ажиотаж на рынке. Вполне возможно, что нас ждет  очень оживленный весенний рынок недвижимости.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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