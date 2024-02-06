На Онтарио и Квебек надвигается ледяной шторм

Снег, который засыпал приморские провинции в выходные и продолжал выпадать в понедельник, теперь материализуется в ледяной дождь, говорится в прогнозе погоды от Environment Canada.

Во вторник утром некоторые районы, где в предыдущие дни выпало 150 сантиметров снега (да-да, полтора метра!), были предупреждены об ожидаемом моросящем дожде.

Это относится и к Кейп-Бретону, Новая шотландия, где в выходные было объявлено чрезвычайное положение. Жителям было приказано держаться подальше от дорог, а лучше и вовсе не выходить на улицу.

Шторм также отложил муниципальные выборы на острове Принца Эдуарда. И, по словам синоптиков, во вторник на острове, а также в Нью-Брансуике и Новой Шотландии могли наблюдать ледяной дождь вперемешку со шквалами снега.

“Это означает, что снег станет еще более твердым и тяжелым, и убирать его будет намного сложнее”, – предсказала метеоролог CTV Your Morning Келси Макьюэн. В высокогорных районах Ньюфаундленда и Лабрадора из-за шторма может выпасть еще 20 сантиметров снега во вторник утром и ближе к вечеру.

В других частях Канады во вторник были опубликованы метеорологические рекомендации для совершенно других условий.

Министерство окружающей среды Канады опубликовало предупреждения о тумане для некоторых районов южного Саскачевана, Манитобы и северо-западного Онтарио, которые предупреждают о “густом тумане”.

По словам Макьюэна, в ближайшее время для некоторых районов восточных прерий и северного Онтарио надвигается отдельная штормовая система, направленная на восток. Ожидается, что эта система принесет снег и дождь в пострадавшие провинции, а также в наш Квебек, уже на этой неделе.