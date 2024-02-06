День Ксении Петербугской. Всех Ксений и Оксан – с Днем Ангела!

Наверное, каждый из нас мечтал или мечтает побывать на месте ее упокоения, на Смоленском кладбище города на Неве, поставить свечку, помолясь, в Санкт-Петербургской часовне, и поклониться мощам любимой Блаженной Ксеньюшки.
Дата и место рождения Ксении Григорьевны Петровой неизвестны. Но судя по тому, что муж ее был военным, в звании полковника покинувшем этот свет, можно предположить, что Ксения была родом из хорошей благопристойной дворянской семьи.
Очень рано, в 26 лет, Ксения стала вдовой. Но вместо того, чтобы наслаждаться небедной жизнью и вести праздный ее образ, она раздала имущество, накопленное за годы совместной жизни с Андреем Федоровичем, нуждающимся людям.
Близкие, безусловно, были шокированы таким ее поступком. Но имущество было ее, находилась она в здравии, поэтому препятствий у чиновников тому, чтобы Ксения распоряжалась своими накоплениями по собственному усмотрению, не нашлось.
После этого, она, облачившись в военную форму покойного супруга, стала ходить по улицам, говоря всем встречным, что на самом-то деле умерла Ксения, а Андрей Федорович жив. Да, именно так выходил из нее стресс и горе… В таких скитаниях и прошли последующие 45 лет ее жизни.
Босая, в разодранной прохудившейся одежке, она бродила по улицам северной столицы. Всю полученную ею милостыню, она раздавала другим просящим подаяние.
А ночами, стоя на коленях, она молилась…Каждую ночь, вне зависимости от погоды и времени года…
Нетрудно догадаться, что поначалу на горожан она производила впечатление нездоровой женщины. Но ничего вредящего им в ее деяниях не было. И люди привыкли к ней, и даже сочувствовали ее горю и способу, который она выбрала, дабы заглушить боль.
А боль была сильнейшей, ведь после смерти глубоко любимого мужа она осознала, что все в этой земной жизни имеет конец и не может быть вечным. Но своими действиями она опровергла этот постулат. Вечное есть, и это любовь к Богу!
И в ней, этой скромной, полуголодной и полупромерзшей женщине, этой любви было море! Океан! И вся ее жизнь была целиком отдана служению Христу!
Мало общаясь, или почти не общаясь с людьми, она слезно молила за них Господа, желая им добра, счастья, здоровья, решения всех их проблем, желая помочь им и обратить на них Любовь и Милость Всевышнего.
А еще она помогала строителям церкви на том самом Смоленском кладбище, где и сама нашла свой последний приют. Каждое утро рабочие, приходя на объект, находили на верхней строительной площадке груду кирпичей. Ночью их кто-то туда перетаскивал. Каждую ночь при этом. Они решили однажды проследить, кто им так благоговейно помогает. Ответ вы уже и сами узнали и разгадали: это была Ксения.
В самом начале позапрошлого века Святая Блаженная Ксения отошла ко Господу и была погребена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 6 июня 1988 года Блаженную Ксению Петербургскую причислили к Лику Святых.
На иконах Ксения изображается в юбке с платком на плечах и платком на голове, опираясь левой рукой на клюку. На заднем плане изображаются Смоленская церковь и часовня Ксении Блаженной на Смоленском православном кладбище. Одета Ксения Петербургская, как правило, в красную юбку и зелёную кофту, либо наоборот — зелёную юбку и красную кофту — цвета военного обмундирования её мужа, Андрея Федоровича.
6 февраля и 6 июня празднуются дни ее благословенной памяти.
«Днесь светло ликует град святаго Петра, яко множество скорбящих обретают утешение, на твоя молитвы надеющеся, Ксение всеблаженная, ты бо еси граду сему похвала и утверждение,» — поется в кондаке в дни ее памяти.
Моли о нас, грешных, Святая Блаженная Ксения! Нам так нужно сейчас заступничество и помощь!
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