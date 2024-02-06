День Ксении Петербугской. Всех Ксений и Оксан – с Днем Ангела!















Ей молятся миллионы и по ее состраданию и участию совершаются чудеса. Чудеса решения самых закоренелых проблем, чудеса исцеления, чудеса дарования детей бесплодным парам…

Наверное, каждый из нас мечтал или мечтает побывать на месте ее упокоения, на Смоленском кладбище города на Неве, поставить свечку, помолясь, в Санкт-Петербургской часовне, и поклониться мощам любимой Блаженной Ксеньюшки.

Дата и место рождения Ксении Григорьевны Петровой неизвестны. Но судя по тому, что муж ее был военным, в звании полковника покинувшем этот свет, можно предположить, что Ксения была родом из хорошей благопристойной дворянской семьи.

Очень рано, в 26 лет, Ксения стала вдовой. Но вместо того, чтобы наслаждаться небедной жизнью и вести праздный ее образ, она раздала имущество, накопленное за годы совместной жизни с Андреем Федоровичем, нуждающимся людям.

Близкие, безусловно, были шокированы таким ее поступком. Но имущество было ее, находилась она в здравии, поэтому препятствий у чиновников тому, чтобы Ксения распоряжалась своими накоплениями по собственному усмотрению, не нашлось.

После этого, она, облачившись в военную форму покойного супруга, стала ходить по улицам, говоря всем встречным, что на самом-то деле умерла Ксения, а Андрей Федорович жив. Да, именно так выходил из нее стресс и горе… В таких скитаниях и прошли последующие 45 лет ее жизни.

Босая, в разодранной прохудившейся одежке, она бродила по улицам северной столицы. Всю полученную ею милостыню, она раздавала другим просящим подаяние.

А ночами, стоя на коленях, она молилась…Каждую ночь, вне зависимости от погоды и времени года…

Нетрудно догадаться, что поначалу на горожан она производила впечатление нездоровой женщины. Но ничего вредящего им в ее деяниях не было. И люди привыкли к ней, и даже сочувствовали ее горю и способу, который она выбрала, дабы заглушить боль.

А боль была сильнейшей, ведь после смерти глубоко любимого мужа она осознала, что все в этой земной жизни имеет конец и не может быть вечным. Но своими действиями она опровергла этот постулат. Вечное есть, и это любовь к Богу!

И в ней, этой скромной, полуголодной и полупромерзшей женщине, этой любви было море! Океан! И вся ее жизнь была целиком отдана служению Христу!

Мало общаясь, или почти не общаясь с людьми, она слезно молила за них Господа, желая им добра, счастья, здоровья, решения всех их проблем, желая помочь им и обратить на них Любовь и Милость Всевышнего.

А еще она помогала строителям церкви на том самом Смоленском кладбище, где и сама нашла свой последний приют. Каждое утро рабочие, приходя на объект, находили на верхней строительной площадке груду кирпичей. Ночью их кто-то туда перетаскивал. Каждую ночь при этом. Они решили однажды проследить, кто им так благоговейно помогает. Ответ вы уже и сами узнали и разгадали: это была Ксения.

В самом начале позапрошлого века Святая Блаженная Ксения отошла ко Господу и была погребена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 6 июня 1988 года Блаженную Ксению Петербургскую причислили к Лику Святых.

На иконах Ксения изображается в юбке с платком на плечах и платком на голове, опираясь левой рукой на клюку. На заднем плане изображаются Смоленская церковь и часовня Ксении Блаженной на Смоленском православном кладбище. Одета Ксения Петербургская, как правило, в красную юбку и зелёную кофту, либо наоборот — зелёную юбку и красную кофту — цвета военного обмундирования её мужа, Андрея Федоровича.

6 февраля и 6 июня празднуются дни ее благословенной памяти.

«Днесь светло ликует град святаго Петра, яко множество скорбящих обретают утешение, на твоя молитвы надеющеся, Ксение всеблаженная, ты бо еси граду сему похвала и утверждение,» — поется в кондаке в дни ее памяти.

Моли о нас, грешных, Святая Блаженная Ксения! Нам так нужно сейчас заступничество и помощь!