Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Орех без лишних калорий: ученые Канады открыли новый способ похудеть
Орехи

Орех без лишних калорий: ученые Канады открыли новый способ похудеть

Виктория Христова Фев 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Орех без лишних калорий: ученые Канады открыли новый способ похудеть отключены 72 Просмотров

Ученые из Канады открыли новый способ похудеть, связанный с орехом, содержащим минимальное количество калорий.

 

Исследование, проведенное специалистами из Университета Торонто и опубликованное в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP), показало, что реальное количество калорий в миндалях отличается от заявленного производителем.

Ученые обнаружили, что около 20 процентов калорий, содержащихся в миндалях, не усваиваются организмом.

Это было установлено путем исследования образцов анализов участников исследования, большая часть калорий оказалась “утраченной” и выводилась из организма естественным путем.

Однако, даже такое потребление миндалями способствовало чувству сытости, что в результате привело к снижению потребления калорий на 2 процента. Это положительно сказалось на показателях веса испытуемых, которые не только не набирали вес, но и в некоторых случаях снижали массу тела.

Таким образом, открытие ученых из Канады предлагает новую перспективу для желающих контролировать вес и уменьшить потребление калорий, исходя из особенностей миндаля, который может обеспечить ощущение сытости, не добавляя лишние калории.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*