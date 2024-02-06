Орех без лишних калорий: ученые Канады открыли новый способ похудеть

Ученые из Канады открыли новый способ похудеть, связанный с орехом, содержащим минимальное количество калорий.

Исследование, проведенное специалистами из Университета Торонто и опубликованное в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP), показало, что реальное количество калорий в миндалях отличается от заявленного производителем.

Ученые обнаружили, что около 20 процентов калорий, содержащихся в миндалях, не усваиваются организмом.

Это было установлено путем исследования образцов анализов участников исследования, большая часть калорий оказалась “утраченной” и выводилась из организма естественным путем.

Однако, даже такое потребление миндалями способствовало чувству сытости, что в результате привело к снижению потребления калорий на 2 процента. Это положительно сказалось на показателях веса испытуемых, которые не только не набирали вес, но и в некоторых случаях снижали массу тела.

Таким образом, открытие ученых из Канады предлагает новую перспективу для желающих контролировать вес и уменьшить потребление калорий, исходя из особенностей миндаля, который может обеспечить ощущение сытости, не добавляя лишние калории.