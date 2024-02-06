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Новости Канада может отправить Украине 83 тысячи списанных ракет CRV7

Канада может отправить Украине 83 тысячи списанных ракет CRV7

Виктория Христова Фев 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада может отправить Украине 83 тысячи списанных ракет CRV7 отключены 54 Просмотров

Министерство обороны Канады рассматривает возможность передачи списанных авиационных ракет CRV7 Украине.

 

Изначально Оттава планировала утилизировать 83 тысячи ракет, однако, по последним данным, только 8 тысяч боеголовок пригодны для использования.

Представитель министерства обороны Канады, Дэниэл Минден, подчеркнул, что перед передачей оборудования Украине Канаде нужны гарантии, что ракеты удовлетворят военные потребностей страны.

Ожидается, что до 8 тысяч ракет могут быть отправлены на Украину незамедлительно, а остальные будут использованы в качестве запчастей.

Канада имеет общее количество 83 303 ракет CRV7, произведенных в 1980-х годах и изъятых из эксплуатации в начале 2000-х.

Однако украинское министерство обороны просит передать им все имеющиеся списанные ракеты.

Канадские чиновники предупреждают, что CRV7 были списаны несколько десятилетий назад и могут быть нестабильными и опасными в обращении и транспортировке, однако украинская сторона готова рискнуть.

Оборонный департамент Канады проводит испытания, чтобы убедиться в безопасности транспортировки оборудования на Украину.

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