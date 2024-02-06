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Новости Канадские ученые узнали причину неврологических повреждений при острых инфекциях

Канадские ученые узнали причину неврологических повреждений при острых инфекциях

Виктория Христова Фев 6, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые узнали причину неврологических повреждений при острых инфекциях отключены 64 Просмотров

Недавние исследования, проведенные учеными канадского университета Макмастер, позволили раскрыть причину возникновения неврологических повреждений при острых вирусных инфекциях, таких как зика или covid-19.

 

Ранее считалось, что непосредственно инфекция вызывает подобные повреждения, однако обнаружено, что на самом деле это связано с иммунным ответом организма.

Исследователи фокусировались на реакции определенного типа т-клеток, оказавшихся ответственными за наносимый организму ущерб.

Ученые протестировали мышиных моделях с заражением вирусом зика и обнаружили, что помимо т-клеток, специфичных для данного вируса, существуют также и агрессивные клетки, которые нападают на незараженные вирусом клетки.

Именно эта реакция агрессивных клеток, известных как nkg2d⁺cd8⁺ т-клетки, приводит к неврологическим повреждениям, а также септическому шоку.

Организм вырабатывает избыточное количество воспалительных белков-цитокинов, и при слишком острой реакции они приводят к неспецифической активации иммунных клеток, что может привести к побочным повреждениям, в том числе в мозге.

Выявленные результаты открывают новую цель для лечения неврологических заболеваний, связанных с острыми вирусными инфекциями.

Ученые уже нашли один перспективный способ лечения, который блокирует нейротоксичность на животных моделях и находится в стадии клинических испытаний.

Также будут проведены дальнейшие исследования, чтобы определить наилучшие варианты лечения при различных вирусных инфекциях.

Подробности исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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