Федерация хоккея Канады отреагировала на обвинения игроков в сексуальном насилии

Федерация хоккея Канады высказала свою позицию по поводу заявлений о сексуальном насилии, сделанных не так давно.

5 февраля в суде провинции Онтарио рассматривалось дело о сексуальном насилии, где обвиняются хоккеисты, выступавшие за молодежную сборную Канады на Чемпионате мира по хоккею 2018 года.

Среди обвиняемых находятся вратарь Картер Харт («Филадельфия»), нападающие Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта»), а также нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут (оба – «Нью-Джерси»).

«Полиция Лондона предъявила серьезные уголовные обвинения против пяти бывших игроков национальной молодежной сборной, связанных с предполагаемым сексуальным насилием в 2018 году.

Федерация хоккея Канады полностью сотрудничала с полицией Лондона на протяжении всего расследования, и сегодня она решительно намерена продолжить поддерживать судебный процесс.

В ноябре 2023 года было объявлено о подаче апелляции в ответ на окончательный судебный отчет независимой комиссии, проведшей слушание для определения того, нарушили ли определенные члены состава молодежной сборной Канады 2018 года Кодекс поведения Федерации хоккея Канады, и если да, то какие санкции следует применить к этим игрокам.

До окончания апелляционного процесса все игроки молодежной сборной Канады 2018 года остаются дисквалифицированы Федерацией хоккея Канады и не имеют права участвовать в играх, тренировать, исполнять функции судей или волонтеров в рамках программ Федерации хоккея Канады», – говорится в заявлении Федерации хоккея Канады.

Таким образом, хоккеисты, входившие в состав молодежной сборной Канады, пока не имеют возможности принять участие в чемпионатах мира или Олимпийских играх.

Это не относится к турнирам и мероприятиям НХЛ, например, международному турниру в феврале 2025 года, где сыграют Канада, США, Швеция и Финляндия.

В составе молодежной сборной Канады на Чемпионате мира 2018 года, в частности, выступали защитник “Колорадо” Кэйл Макар и нападающий “Сент-Луис” Роберт Томас.