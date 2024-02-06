Итальянский производитель упаковки приобретает заводы в Канаде и США

Итальянская компания Pelliconi, специализирующаяся на производстве укупорочных средств и колпачков, расширяет свои возможности, приобретая заводы в Канаде и США.

Ранее Pelliconi завершила сделку по приобретению активов компании Novembal USA, занимающейся разработкой и производством пластиковых колпачков, расположенных в Пеории, Аризона, США.

Кроме Италии, Pelliconi также производит свою продукцию в Китае и Египте.

Это поглощение позволит Pelliconi дальше укрепить свои позиции на рынке пластиковых крышек, расширив свое присутствие в Северной Америке, заявили представители компании.

В настоящее время Novembal осуществляет управление заводом в Пеории, штат Аризона, и заводом в Роудоне, Квебек, в дополнение к уже существующему североамериканскому предприятию Pelliconi в Орландо, Флорида, США.

В июле 2023 года компания Novembal направила письмо правительственным чиновникам, в котором сообщила о своем намерении остановить производство 30 сентября и закрыть свои производственные предприятия и другие операции к 31 декабря.