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Новости Трамп заявил о возможном начале третьей мировой войны еще до конца срока Байдена
Коллаж Дмитрия Шелестинского

Трамп заявил о возможном начале третьей мировой войны еще до конца срока Байдена

Виктория Христова Фев 6, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Трамп заявил о возможном начале третьей мировой войны еще до конца срока Байдена отключены 26 Просмотров

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп высказал опасения о возможной третьей мировой войне еще до истечения президентского срока Джо Байдена.

 

Во время интервью с телеканалом Fox News, Трамп, который также является кандидатом на выборах в 2024 году, заявил, что существует высокая вероятность начала такой крупномасштабной войны до окончания срока Байдена.

По словам бывшего президента, 9 месяцев – это долгий период времени, и Байден не выполняет свои обязанности должным образом, вызывая недоверие и насмешки по всему миру.

Он считает, что над политиком смеются из-за его неспособности справиться со своими задачами.

Ранее Трамп также заявил, что, если будет переизбран, первой его приоритетной задачей будет закрытие границы страны и массовая депортация нелегальных мигрантов.

Он подчеркнул необходимость организации такой депортации.

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