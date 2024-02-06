Букингемский дворец сообщил о выявленном у Карла III раке

В Букингемском дворце официально объявили, что у короля Великобритании Карла III диагностирован рак.

В Букингемском дворце официально объявили, что у короля Великобритании Карла III диагностирован рак.

Информация об этом появилась после прохождения госпитальной процедуры по поводу увеличенной простаты, которая выявила проблему вызывающую тревогу. Не разглашается форма рака и его стадия.

В январе Карл III был госпитализирован на медицинское обследование, после чего выписан и, по словам его супруги Королевы Камиллы, чувствует себя хорошо.

Монарх, надеясь на общественное понимание и в целях предотвращения спекуляций, решил поделиться своим диагнозом. Карл III занял престол в сентябре 2022 года после смерти матери, Королевы Елизаветы II.

Ему 75 лет, и он установил рекорд по долговечности в истории английской монархии, являясь принцем Уэльским и наследником престола в течение 70 лет своей жизни. На протяжении большей части жизни его знали как Принца Чарльза.