Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Букингемский дворец сообщил о выявленном у Карла III раке
Фото портала Дзен

Букингемский дворец сообщил о выявленном у Карла III раке

Виктория Христова Фев 6, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Букингемский дворец сообщил о выявленном у Карла III раке отключены 25 Просмотров

В Букингемском дворце официально объявили, что у короля Великобритании Карла III диагностирован рак.

В Букингемском дворце официально объявили, что у короля Великобритании Карла III диагностирован рак.

Информация об этом появилась после прохождения госпитальной процедуры по поводу увеличенной простаты, которая выявила проблему вызывающую тревогу. Не разглашается форма рака и его стадия.

В январе Карл III был госпитализирован на медицинское обследование, после чего выписан и, по словам его супруги Королевы Камиллы, чувствует себя хорошо.

Монарх, надеясь на общественное понимание и в целях предотвращения спекуляций, решил поделиться своим диагнозом. Карл III занял престол в сентябре 2022 года после смерти матери, Королевы Елизаветы II.

Ему 75 лет, и он установил рекорд по долговечности в истории английской монархии, являясь принцем Уэльским и наследником престола в течение 70 лет своей жизни. На протяжении большей части жизни его знали как Принца Чарльза.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*