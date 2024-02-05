Протестующие монреальцы прошли маршем против проекта по строительству аккумуляторного завода Northvolt

В воскресенье протестующие прошли маршем по улицам Макмастервилля, на Южном побережье Монреаля, неся транспаранты и выкрикивая призывы в рупоры.

Они пришли, чтобы выступить против плана Квебека по строительству завода по производству аккумуляторов Northvolt EV без независимого экологического исследования.

Патрик Бонин, участник кампании “Гринпис Канады” по климату и энергетике, заявил, что правительство создает плохой прецедент, игнорируя призывы к независимой экологической оценке и ускорению реализации проекта.

Недавнее повышение правительством порога оценки Общественного бюро по охране окружающей среды (BAPE) является “неприемлемым”, сказал Бонин, и признаком того, что Квебек готов обходить независимые экологические исследования даже в условиях климатического кризиса.

В сентябре премьер-министр Франсуа Лего заявил, что проект не будет подлежать оценке BAPE, поскольку он не соответствует пороговому значению. Однако этот порог изменился всего год назад.

В феврале 2023 года порог, позволяющий инициировать пересмотр производства катодов, увеличился с 50 000 до 60 000 тонн. Производственная мощность завода Northvolt составит 56 000 тонн.

По словам Бонина, этому процессу не хватает прозрачности, а также он угрожает уничтожить тысячи деревьев и обширные участки водно-болотных угодий, подвергая риску исчезающие виды флоры и фауны в регионе.

Он также сослался на другие проблемы, такие как количество речной воды, которое будет использовано, количество электроэнергии, которое потребуется, и влияние на дорожное движение, которое создаст новая электростанция.

“Мы должны быть уверены, что, если они продолжат этот проект, мы избежим всех последствий”, – сказал Бонин. “И на данный момент у нас нет этой информации. Они сносят участок бульдозером, не предоставляя надлежащей информации для людей”.

Сильви Кантен также была среди протестующих. Как член “Мерс оф фронт Юг”, группы, объединяющей матерей и бабушек для защиты окружающей среды от имени их детей, она также хочет получить ответы.

“Прямо сейчас правительство не отвечает ни на один из наших вопросов”, – сказал Кантин. “Итак, как мы можем быть уверены, что это хорошо?

Жительница Макмастервилля Люси Ламонтанж сказала, что правила были “отодвинуты в сторону”. Она сказала, что будет продолжать выступать против проекта до тех пор, пока Квебек не изменит курс и не проведет исследование BAPE.

“Им нечего скрывать от нас, если они такие зеленые”, – сказала она. “На карту поставлены все водно-болотные угодья в округе”.

Профсоюз Центрального совета Монтережи (CSN), который помог организовать демонстрацию, повторил аналогичное сообщение.

“Земля, предоставленная Northvolt в Монтережи, является одним из последних водно-болотных угодий в регионе и важным убежищем для биологического разнообразия, находящегося под серьезной угрозой”, – говорится в пресс-релизе CSN. “Спешка с выдачей как национальных, так и местных разрешений на вырубку 8000 деревьев нанесет непоправимый ущерб участку и демонстрирует политическую непоследовательность”.