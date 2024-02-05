Виолончелисты Монреальского симфонического оркестра бесплатно воспитывают новое поколение талантов

Девятилетний Торренс Вей водит рукой вверх и вниз по грифу своей виолончели, удерживая ноты, когда струны вибрируют под его смычком. В течение последних четырех лет он учился владеть своим инструментом, и поначалу этот процесс показался ему сложным.

“Сначала это может показаться трудным, но когда вы научитесь этому и попрактикуетесь, в конце концов это станет легким, и это будет весело”, – сказал он.

Вэй – один из примерно 30 студентов, получивших стипендию для обучения игре на виолончели в рамках бесплатной программы, предлагаемой музыкантами Монреальского симфонического оркестра, которые передают свое мастерство следующему поколению.

Цель состоит в том, чтобы предлагать еженедельные уроки музыки детям, у которых нет возможности или средств научиться играть на инструменте частным образом.

Женевьев Гимон, виолончелистка Монреальского симфонического оркестра, является одной из соучредительниц программы. Она говорит, что ее семья многим пожертвовала, чтобы позволить ей в детстве реализовать свою страсть к музыке – возможность, которую, по ее словам, должны иметь все дети, независимо от финансового положения их семей.

“Я знаю, что для многих детей это нереально, и для многих детей, независимо от того, насколько они увлечены, талантливы или целеустремленны, это может быть действительно реальным ограничивающим фактором”, – сказал Гимонд.

Восьмилетняя Чиамака Айдабо также играет уже четыре года. Что ей больше всего нравится, так это быть с друзьями, которых она приобрела за время посещения уроков.

Айдабо говорит, что всегда хотела научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Научившись играть на виолончели, она также научилась заботиться о драгоценном инструменте.

“Виолончель нужна не только для того, чтобы получать удовольствие. Также нужно научиться правильно играть и брать на себя ответственность за это”, – сказал Айдабох.

Мать Айдабо, Джоан, говорит, что это была “прекрасная возможность” для ее дочери и других детей.

По ее словам, уроки придали ее дочери уверенности, дисциплины и сосредоточенности.

“То, что Чиамака играла с другими детьми и подружилась с другими детьми, также было прекрасным опытом”, – сказала она. По ее словам, это занятие может быть дорогостоящим без программ, подобных той, в которой участвует ее дочь.