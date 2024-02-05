Квебекский орден медсестер отменяет требование о высшем образовании

Квебекский орден медсестер меняет курс, заявляя, что временно приостановит действие своего плана, согласно которому медсестры должны были иметь высшее образование, прежде чем работать по профессии.

Министерство здравоохранения Квебека (OIIQ), регулирующее сестринское дело в провинции, заявляет, что сосредоточит свои усилия на совершенствовании экзамена на получение лицензии по окончании обучения медсестер.

В мае 2022 года орден объявил, что хочет, чтобы новые медсестры получали высшее образование. Однако с тех пор экзамен, который должны сдать студенты-медсестры, чтобы поступить на работу, подвергся критике из-за высокого процента неудач, и некоторые работники сферы здравоохранения призвали изменить порядок тестирования будущих медсестер.

Крупнейший профсоюз медсестер Квебека, Межпрофессиональная федерация здравоохранения Квебека (FIQ), приветствует это решение.

“FIQ приглашает OIIQ сосредоточить свою энергию на фундаментальных проблемах профессии медсестры”, – сказала президент FIQ Джули Бушар. “В прошлом OIIQ осуждала эти проблемы. Например, работодатель переводит медсестер из одного отделения по уходу за больными в другое без надлежащей подготовки.”

Бернард Трамбле, глава Квебекской федерации CEGEPs, также приветствует приказ об отмене требования к поступлению в университет, ссылаясь на нехватку рабочей силы и семипроцентное сокращение числа поступивших на программы сестринского дела в 2023 году.

Трамбле говорит, что привлечение молодежи к этой профессии является сложной задачей. Он говорит, что хочет, чтобы Министерство здравоохранения Квебека лучше продвигало дипломы медсестер уровня CEGEP, чтобы следующее поколение медсестер провинции могло подавать заявления в “полной уверенности”, что они смогут практиковать.

В настоящее время в Квебеке насчитывается около 81 000 медсестер, 53 процента из которых имеют степень бакалавра.

OIIQ также приостановил свой план по активизации экзамена Национального совета по лицензированию для дипломированных медсестер (NCLEX-RN), который используется в Соединенных Штатах и некоторых провинциях Канады для получения медсестрами лицензии на практику.