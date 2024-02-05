Канадские ученые опровергли концепцию пяти языков любви

Рядовые догадки опровергнуты: исследователи научно объяснили, что концепция “пяти языков любви” не выдерживает проверки. Они также предложили новую метафору для описания романтических отношений, которая находит подтверждение в академических работах.

Психология позволяет нам понять, почему люди ведут себя так, а не иначе. Она помогает раскрыть причины наших фобий и заблуждений, строить взаимоотношения с друзьями и коллегами, а также следить за собственным внутренним состоянием. Часто информация о том, как это сделать, представлена в блогах и популярной литературе, однако эти источники не всегда основаны на научных фактах.

Ученые из университетов Йорка и Торонто (Великобритания и Канада соответственно) развенчали идею о пяти языках любви, которая стала популярной после выпуска книги гэри чепмена, бывшего баптистского священника, консультирующего пары. Согласно теории чепмена, каждый человек выражает свою любовь одним из пяти способов: комплиментами, временем, подарками, услугами и прикосновениями. Однако исследователи указали на несколько причин, почему эта концепция не выдерживает научного анализа, и перечислили их в статье, опубликованной в журнале Current Directions in Psychological Science.

Во-первых, авторы исследования обратили внимание на то, что примерная группа людей, с которыми работал чепмен, была очень специфична: это были религиозные, традиционные, гетеросексуальные пары. Также вызывали сомнения методика определения собственного языка любви, предложенная в книге: человеку предлагалось выбирать из нескольких высказываний, отражающих разные способы выражения привязанности, наиболее значимое для него. Однако все утверждения оказывались значимыми для опрашиваемых.

Исследования также не подтвердили тезис о том, что языков любви всего пять. Согласно обзору литературы, проведенному авторами этой статьи, люди могут проявлять свою романтическую привязанность разными способами, не ограничиваясь только пятью способами, выделенными чепменом. И само совпадение языков любви не является необходимым условием для счастливых отношений: эмпирические исследования не подтверждают, что пары, выражающие свои чувства одинаково, более удовлетворены своей личной жизнью.

Автор исследования, Эми Мьюиз, предложила альтернативную метафору описания романтических отношений. Она утверждает, что можно сравнить их со сбалансированным питанием: необходимы разные проявления любви в разном количестве, и со временем потребности и предпочтения могут меняться. Это более сложная метафора, которая не позволяет классифицировать людей, однако более точно отражает реальность с научной точки зрения.

Авторы статьи также опровергли стереотипы типа “счастливая жена – счастливая жизнь” и “незапланированный секс приносит больше удовольствия”. Согласно их исследованиям, для комфортных отношений важно состояние обоих партнеров, и заранее обсужденная интимность может быть так же приятной, как и спонтанная. Кроме того, доказано, что эмоциональная привязанность не только не ухудшает, а даже улучшает сексуальные отношения. Самобытность и уникальность играют важную роль в возникновении привлекательности, но в парах, где люди стремятся к близости, привязанность оказывается более сильной.

Исследователи призывают говорить больше о стереотипах, связанных с психологией отношений, поскольку эти заблуждения могут приводить к тому, что люди пытаются привести свою жизнь в рамки простых и ясных схем и испытывают разочарование, когда им это не удается. Человеческие отношения зачастую являются гораздо сложнее, чем их изображают книги, основанные на бытовых наблюдениях.