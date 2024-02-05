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Недвижимость

Канада продлила запрет на покупку жилой недвижимости иностранцами

Виктория Христова Фев 5, 2024 Недвижимость, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада продлила запрет на покупку жилой недвижимости иностранцами отключены 62 Просмотров

Запрет на покупку жилой недвижимости иностранцами продлен в Канаде. По заявлению федерального министра финансов Христb Фриланд, иностранным гражданам и компаниям будет запрещено покупать жилое имущество в стране до 2027 года.

Правила запрета, которые начали действовать в прошлом году и должны были истечь в начале 2025 года, запрещают иностранным коммерческим организациям и лицам, не являющимся гражданами или постоянными резидентами Канады, приобретать недвижимость в стране.

Есть некоторые исключения для лиц с временными разрешениями на работу, претендентов на статус беженца и иностранных студентов, удовлетворяющих определенным критериям. Правительство Канады намерено использовать все возможные инструменты для обеспечения доступности жилья канадцам по всей стране. Неканадцы, обличенные в нарушении запрета, будут оштрафованы на сумму до $10 000 и вынуждены будут продать недвижимость.

Цель продления запрета на иностранных покупателей состоит в том, чтобы использовать жилое имущество в Канаде в качестве жилья для канадских семей, а не в качестве спекулятивных финансовых активов. Федеральное правительство планирует продлить программу еще на два года, так как осознает, что проблема с жильем в Канаде не будет решена к концу 2024 года, и хочет изучить изменения на рынке. Однако многие данные, связанные с этим запретом, остаются предварительными, включая данные из частного сектора, поскольку запрет действует всего лишь год.

По статистическим данным Канадского статистического управления за 2020 год, 7% кондоминиумов в Британской Колумбии и 5,6% в Онтарио принадлежали нерезидентам с целью инвестиций. Отмечается, что инвестиционная недвижимость в основном сосредоточена в Ванкувере и Торонто.

Оценивая влияние этого шага на доступность жилья, Том Давидофф, доцент школы бизнеса Саудера при Университете Британской Колумбии (UBC), заметил, что налоги на пустующие дома и налоги на иностранных покупателей на провинциальном уровне привели к утрате интереса к иностранным покупкам. В то же время, правительство отмечает, что запрет не является единственным инструментом для решения сложных проблем с жильем в Канаде, но лишь одной из многих мер, которые оно использует.

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