Муниципалитеты Квебека против прекращения финансирования

Прекращение финансирования политических партий, предложенное премьер-министром Франсуа Лего, нанесет ущерб муниципальной демократии, по мнению президентов двух крупнейших муниципальных ассоциаций Квебека.

Эти ассоциации внесли свой вклад в финансирование коалиции “Авенир Квебек” (CAQ). Президент Союза муниципальных образований Квебека (UMQ) Мартин Дамфусс и его коллега по Квебекской федерации муниципальных образований (FQM) Жак Демерс отреагировали на идею отказа от финансирования, выдвинутую лидером CAQ.

В течение последних двух недель CAQ сотрясали споры о методах сбора средств. Дамфусс и Демерс не видят проблем в том, что член совета, мэр или гражданин вносит свой вклад в партийную казну. “Мы уходим от реальной проблемы, проблема не в государственном финансировании”, – сказал Демерс в интервью канадской прессе.

Пожертвования от частных лиц “абсолютно необходимы” для того, чтобы новые кандидаты на муниципальной сцене заявили о себе, “в противном случае старые партии и действующие чиновники получат серьезное стратегическое преимущество”, – сказал Дамфусс, который также является мэром Varennes.

Если почти половина мэров делают взносы в фонд CAQ, как показано в отчете канадской прессы, это не потому, что в противном случае им было бы трудно встретиться с министром, проблема не в этом, утверждал Дамфусс. “У меня никогда не было проблем с доступом”, – сказал он. “Мне никогда не приходилось вносить деньги в партийный фонд, чтобы встретиться с министром”.

Проблема скорее в формулировках ходатайств CAQ, которые, по его словам, были “неуклюжими” – то, что CAQ даже признал, заявив при этом, что он не совершил ничего противозаконного. Вы не можете злоупотреблять привилегией, затевая травлю муниципальных советников с министром на коктейльной вечеринке по сбору средств – закон запрещает вносить взносы на вечеринку с намерением получить услугу за услугу.

“Некоторые мэры чувствовали себя некомфортно, думая, что им приходится платить за встречу с министром”, – сказал Демерс, мэр Сент-Катрин-де-Хатли. “Не должно создаваться впечатления, что вы должны платить за встречу с министром, чтобы продвинуть вопрос вперед”.

“Вы не получаете привилегий, финансируя или участвуя в мероприятиях по сбору средств”, – сказал Дамфусс. “С другой стороны, есть множество избранных (муниципальных) представителей, которые пользуются преимуществом (посещая коктейли по сбору средств), чтобы заявить о себе и продвигаться вперед по важным для них вопросам, и это нормально для них – в этом нет никакого риска”.

На прошлой неделе министр образования Бернард Дрейнвиль признал, что муниципальные советники обсуждали с ним свои проблемы на мероприятиях по сбору средств, в то время как генеральный директор CAQ утверждал, что обмен мнениями между министром и мэрами носил характер краткой беседы.

Демерс считает, что муниципальные советники принимают участие в мероприятиях MNA по сбору средств, потому что они хотят знать, что правительство собирается сделать для их муниципалитета. Президенты UMQ и FQM оба внесли свой вклад в CAQ. Именно они, как представители всех муниципалитетов Квебека, вели переговоры о последнем финансовом пакте, подписанном прошлой осенью с правительством CAQ.

Дамфусс сказал, что он не считает себя членом партии CAQ. Он хотел внести свой вклад в предвыборную кампанию кандидата от CAQ, а ныне министра по делам семьи Сюзанны Рой, которая была его предшественницей на посту главы UMQ. “Она мой министр иностранных дел, мой коллега и мой личный друг. Это не имеет никакого отношения к будущим встречам с министрами. Это не имеет никакого отношения к этому”, – сказал он. “Нет, я не считаю себя сторонником CAQ”, – также ответил Демерс, сказав, что он уже внес свой вклад в PQ и PLQ, когда они были у власти.