Ожидается большое объявление о ремонте крыши Олимпийского стадиона

Правительство Квебека и генеральный директор Олимпийского парка Монреаля планируют сделать большое объявление уже сегодня.

Министерство туризма отказалось подтвердить содержание объявления, но, согласно сообщению Radio-Canada, Олимпийский стадион наконец-то получит новую крышу.

“Олимпийский стадион – это жемчужина в самом сердце нашего города, символ города и основной вклад в жизнеспособность монреальского ист-Энда”, – сообщили в воскресенье в офисе мэра Монреаля Валери Плант, реагируя на эту новость. “Мы хотим долгосрочного решения для стадиона и его крыши. Итак, это отличная новость, что правительство в состоянии объявить об инвестициях для необходимых ремонтных работ”.

Министр туризма Каролин Прулкс проведет пресс-конференцию в сегодня в 10 часов утра. Ее будут сопровождать министр социальной солидарности Шанталь Руло и генеральный директор Олимпийского парка Мишель Лабрек. Именно Прулкс сказал два месяца назад, что на крыше стадиона было насчитано 20 000 прорех.

В отчете Radio-Canada подсчитано, что общая стоимость проекта достигнет 1 миллиарда долларов, как предполагалось в некоторых предыдущих отчетах, и что на его завершение уйдет около четырех лет.