В Канаде приостановили введение эвтаназии из-за неготовности медиков

Введение эвтаназии было приостановлено в Канаде из-за нехватки медицинского персонала, готового проводить эту процедуру для пациентов с психическими заболеваниями.

Расширение “медицинской помощи при умирании” (MAID), как эта процедура называется в Канаде, будет отложено на три года, до 2027 года. Ранее эту нововведение уже откладывали на год, и новые правила должны были вступить в силу в марте 2024 года.

Решение о приостановке расширения MAID было принято 1 февраля, хотя в объявлении о приостановке не были конкретно указаны причины. Однако министр юстиции Канады Ариф Вирани прокомментировал это решение более подробно. Он заявил, что говорил с медсестрами, врачами и психиатрами, которые ясно высказались о необходимости временной приостановки, чтобы быть уверенными в готовности системы, поскольку на данный момент она не полностью готова. Вирани выразил надежду, что провинции и территории в Канаде улучшат свою готовность к новым принципам МАID во время этой паузы.

Тем не менее, Вирани отметил, что количество людей, способных претендовать на эвтаназию в стране, крайне мало – менее 4% от общего числа пациентов, обращающихся за процедурой МАID. По словам министра, также есть законодательные препятствия, противостоящие изменениям.

В Канаде эвтаназия сейчас разрешена только для неизлечимо больных пациентов, испытывающих физические страдания. В 2022 году количество случаев эвтаназии в Канаде выросло на треть.